COSENZA – Vitaliano De Salazar, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, ha confermato che i lavori procedono spediti e che entro giugno il nuovo Pronto Soccorso di Cosenza sarà operativo. A guidarlo quello che lui definisce “un calabrese di ritorno”: Domenico Lorenzo Urso, 53 anni, nato a Cassano allo Ionio che prende il posto di Pietro Scrivano che nei giorni scorso aveva rassegnato le dimissioni per motivi personali con una PEC e prenderà le redini del pronto Soccorso.

Il dottor Urso aveva partecipato all’avviso pubblico indetto con una deliberazione dell’allora commissario Gianfranco Filippelli con la formazione della graduatoria degli aspiranti primari. La selezione venne vinta da Scrivano nominato primario del Pronto Soccorso il 21 settembre del 2022. Nel frattempo Urso ha assunto l’incarico di direttore di Struttura Complessa di medicina e Chirurgia d’Accettazione e di Urgenza presso l’Ospedale di Ostuni che lascherà per guidare il Pronto Soccorso. In passato ha lavorato anche a Piacenza e Reggio Emilia.

I lavori al nuovo pronto Soccorso di Cosenza: operativo entro giungo

Il nuovo primario troverà un Pronto Soccorso alle prese con i lavori di ampliamento strutturale del DEA (Dipartimento d’emergenza e accettazione) che dovrebbero essere completati entro un paio di mesi e consentiranno di sfoltire le croniche attese del nosocomio della città e il più grande della provincia. Per fine giugno la nuova emergenza-urgenza dell’Annunziata di Cosenza sarà operativa. Un investimento di quasi 1 milione di euro che consentirà di avere un Pronto Soccorso moderno, all’avanguardia, molto più ampio e ricettivo, con una superficie che raddoppierà passando dagli attuali 530 metri quadri ai quasi 920 mq, Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) compresa. Sono previsti tre accessi barellati di Triage rimodulati con percorsi differenziati per codici rossi e codici bianchi, destinati ai cittadini che si recheranno in ospedale e una sala d’attesa da 60 metri quadri.

Pronti 10 posti letto di terapia intensiva: investimento da 3 milioni

Sono già disponibili anche 10 posti letto di terapia intensiva per un investimento di quasi 3 milioni di euro, mentre altri 24 posti di semi-intensiva saranno attivati nel più breve tempo possibile. Saranno trattati pazienti che arriveranno in ospedale in situazioni particolarmente critiche con monitoraggio avanzato di pazienti e la stabilizzazione delle funzioni vitali nei casi particolarmente gravi e la cui vita è in pericolo immediato.

Nuovo Pronto Soccorso di Cosenza: sei ambulatori

All’interno del nuovo Pronto Soccorso di Cosenza ci saranno una sei sale-ambulatorio, suddivise anche queste per percorsi e una sarà dedicato anche ai pazienti fragili. Ci sarà una shock room, un ambulatorio medico-chirurgico, una sala ortopedica e sala gessi e due ambulatori destinati ad esami di diagnostica per immagini come Tac e Radiologica.

Quasi 100 tra medici e infermieri

Non solo apparecchiature ma anche personale umano. Previsti nuovi ingressi con un cronoprogramma messo a punto dall’Azienda Ospedaliera. De Salazar ha avuto anche un confronto con i Sindacati. Il cronoprogramma prevede l’assunzione di quasi 100 tra medici e infermieri.