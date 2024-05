COSENZA – E’ scattata alle prime ore di oggi un’imponente operazione, ribattezzata “Recovery“, a Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale. Un’operazione congiunta dei carabinieri di Cosenza, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza coordinata dal procuratore di Catanzaro, Vincenzo Capomolla. Nella blitz della Dda sono finite persone ritenute appartenenti alla cosca dei Lanzino-Patitucci e del clan degli zingari attivi nel capoluogo bruzio e nell’hinterland.

Maxi Operazione Recovery: ‘ndrangheta e droga

Sono in totale 169 gli indagati e centinaia le misure cautelari eseguite nei confronti di soggetti, accusati a vario titolo di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi delitti, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

Clan “Lanzino-Patitucci”, Gli “Zingari” e l’attività legata alla droga

In corso l’attività del personale delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, della SISCO di Catanzaro e dello SCO, i Finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, con il GICO del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e lo SCICO di Roma, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. Colpiti esponenti del clan “Lanzino-Patitucci” e l’attività legata al traffico di stupefacenti ma anche presunti esponenti legati al cosiddetto clan degli ‘Zingari‘. I due gruppi avevano il predominio di tutte le piazze di spaccio e gestivano lo smercio di diverse sostanze dall’area urbana che si estendeva anche alla sibaritide e al Tirreno grazie all’appoggio di altri gruppi. Tra i nomi finiti al centro dell’inchiesta, quello di Francesco Patitucci e Roberto Porcaro imputati anche nel processo “Reset” sulla ‘ndrangheta cosentina e in corso dinanzi al tribunale di Cosenza.

Un finanziere tra gli indagati

C’é anche un appartenente alla Guardia di finanza tra le 142 persone indagate nell’inchiesta “Recovery”. Si tratta di Enrico Dattis. A suo carico é stata applicata la misura interdittiva della sospensione dal servizio. La gran parte delle persone coinvolte nell’operazione scaturita dall’inchiesta sono state condotte in carcere. Per 20 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per altre 12 l’obbligo di dimora e di firma.

In carcere sono finiti

Cosimo Abbruzzese detto Cocchino

Salvatore Ariello

Luigi Avolio

Bruno Bartolomeo

Giuseppe Bartolomeo detto Geppino

Gaetano Bartone

Antonio Basile

Enzo Bertocco

Antonio Bevilacqua detto il Topo

Leonardo Bevilacqua

Carlo Bruno

Dimitri Bruno

Umberto Cacozza

Francesco Bruno

Pietro Calvelli

Antonio Capalbo Caputo detto Totonno

Giuseppe Caputo

Vincenzo Caputo

Augusto Cardamone

Giuseppe Carolei

Simone Carrieri

Giuliano Caruso

Stefano Carolei

Luisiana Castiglia

William Castiglia

Fabio Ciarlo

Egidio Cipolla

Fabiano Ciranno

Umberto Franco Conforti

Marco D’Alessandro

Adolfo D’Ambrosio

Pamela D’Ambrosio

Andrea D’Elia

Attilio D’Elia detto Cristian

Massimiliano D’Elia

Valentino De Francesco

Maurizio Della Cananea

Francesco Costantino De Luca

Pietro De Marci detto Coccobill

Maria De Rose

Mattia De Rose

Armando De Vuono

Vanessa De Vuono

Michele Di Puppo

Paolo Elia

Immacolata Erra

Manuel Esposito

Gianluca Fantasia

Simone Ferrise

Marco Foggetti

Luigi Antonio Capalbo

Cristian Giordano

Francesco Gentile

Pasquale Germano

Silvia Guido

Kevin Montalto

Ivan Montualdista

Antonio Morrone

Francesco Mosciaro

Tatjana Natale

Stefano Noblea

Pamela Falvo Occhiuto

Cristian Pati

Karim Pati

Rosina Pati

Salvatore Pati

Francesco Patitucci

Vittorio Pino

Mario Piromallo

Roberto Porcaro

Diego Porco

Angelina Presta

Massimiliano Presta

Giuseppe Provenzano detto Tolli Tolli

Andrea Pugliese

Cesare Quarta

Paolo Recchia

Michele Rende

Filippo Maria Rende

Granata Andrea Rudisi

Michele Rudisi

Antonio Segreti

Alfredo Sirufo

Gianfranco Sganga

Luca Trotta

Alberto Turboli

William Zupo

Franco Zupo

Agli arresti domiciliari

Luca Bevilacqua

Domenico Chimenti

Agnese Crocco

Giuseppe Violi

Federica Bartucci

Giuseppe Chianello

Francesco Guarnieri

Luisa Rosanna Occhiuto

Manuel Prezioso

Armando Bevilacqua

Toni Berisa

Francesco De Grandis

Danilo Forte

Claudio Giannini

Michele Gedeone

Aurelio Pittino

Mattia Namik Sposato

Francesco Viapiana

Simone De Marco

Giulio Castiglia