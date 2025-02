A Cosenza l’avvio del progetto pilota degli “ospedali virtuali”. Loizzo «rivoluzione digitale del sistema sanitario»

- Advertisement -

COSENZA – Simona Loizzo, deputata della Lega e capogruppo in commissione Affari Sociali, ha annunciato con entusiasmo l’avvio del progetto pilota degli “ospedali virtuali” a Cosenza. Un’iniziativa innovativa che segna un passo importante verso la rivoluzione digitale del sistema sanitario italiano, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari e ottimizzare l’allocazione delle risorse.

Gestire i pazienti cronici a distanza con telemedicina e teleassistenza

Il progetto, approvato dal governo nell’ambito del Decreto Legge sulle emergenze e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), si inserisce in un contesto di grande cambiamento per la sanità, mirando a garantire un’assistenza sanitaria di qualità superiore per tutti i cittadini italiani. “Gli ospedali virtuali rappresentano una soluzione efficace per gestire i pazienti cronici a distanza, attraverso percorsi di telemedicina e teleassistenza. Questo non solo migliorerà l’assistenza sanitaria, ma potrebbe anche portare a un risparmio di oltre 2,6 miliardi di euro. La nostra priorità è garantire un’assistenza che risponda in modo efficace alle esigenze della popolazione”, ha dichiarato l’onorevole Loizzo.

Cosenza sede ideale per la sperimentazione

Cosenza è stata scelta come sede ideale per questa sperimentazione, grazie alla presenza dell’Università della Calabria e all’esperienza maturata dall’Asp locale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario. La città, dunque, diventa il laboratorio perfetto per un progetto che mira a ripensare radicalmente il modello tradizionale di assistenza ospedaliera. “In questo contesto, è fondamentale sviluppare anche nuove modalità di tariffazione per le prestazioni in teleassistenza. Questa sperimentazione di ospedale virtuale rappresenta un’occasione unica per farlo”, ha aggiunto Loizzo. Il progetto ha ricevuto anche il plauso degli infermieri di Cosenza, che lo vedono come un’opportunità per umanizzare le cure, migliorando la comunicazione con i pazienti e i loro familiari.

Cosenza all’avanguardia nel panorama sanitario nazionale

“Gli infermieri sono una componente fondamentale del sistema sanitario e possiedono le competenze necessarie per interagire efficacemente con i pazienti e i loro caregiver. Questo progetto contribuirà a rafforzare ulteriormente queste competenze, migliorando la qualità dell’assistenza”, ha sottolineato Loizzo. Con l’avvio degli ospedali virtuali, Cosenza si posiziona così all’avanguardia nel panorama sanitario nazionale, offrendo un modello innovativo che potrebbe essere replicato in altre regioni del Paese. “Siamo orgogliosi di portare questo progetto a Cosenza e di lavorare per un futuro sanitario più efficiente e umano”, ha concluso l’onorevole Loizzo. Il progetto degli ospedali virtuali non solo pone Cosenza come punto di riferimento per l’innovazione sanitaria, ma segna anche un impegno concreto nella direzione di una sanità sempre più vicina al cittadino, capace di rispondere in maniera tempestiva e personalizzata alle necessità di tutti.