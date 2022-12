Cosenza, blitz contro il gioco illegale: denunciati 8 titolari di sale scommesse

COSENZA – Il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno proceduto al controllo in Cosenza e in tutta la Provincia di 20 sale giochi e scommesse ed esercizi commerciali, tra i quali Bar, al fine di contrastare il fenomeno del gioco illegale e per verificare l’eventuale esercizio abusivo di scommesse. Nella circostanza sono state elevate 12 violazioni amministrative, tra cui nr. 1 ex art. 7 D.L. 158/2012 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica) ed effettuati 35 sequestri penali e amministrativi (tra cui Personal Computer, stampanti termiche, insegne luminose, tabelloni pubblicitari, ricevute di gioco) ,deferite 8 titolari di sale scommesse all’A.G. per violazione ai sensi della L. 401/89 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommesse).

Il “Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori”, ha organizzato un piano coordinato di controlli per il contrasto al gioco illegale. Il Prefetto di Cosenza,Vittoria Ciaramella, ha condiviso il programma delle attività in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, definendo gli obiettivi da sottoporre a verifica e le modalità attuative delle operazioni, coinvolgendo anche i referenti territoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.