COSENZA – “L’Asp di Cosenza è già al lavoro per stipulare le convezioni con le associazioni di volontariato del 118 che svolgono un lavoro di supporto sanitario importantissimo per tutta la provincia, garantendo sempre il servizio pur con tutte le difficoltà. Già entro domani sarà convocato un tavolo con il Commissario Antonio Graziano e le stesse associazioni in cui capiremo, caso per caso, quale sono le problematiche. Così il dottor Martino Rizzo, referente sanitario dell’Asp, smorza le polemiche dopo che 6 associazioni di volontariato in convenzione con l’ASP di Cosenza, per il servizio di supporto Suem 118 della provincia (Associazione Avas Presila, Giovanni Paolo II, La Confraternita di Misericordia di Cosenza, Nuova Croce Azzurra di Cosenza, Associazione Montalto Soccorso Onlus, l’Associazione La Misericordia di Amantea), hanno annunciato un sit-in di protesta davanti lunedì prossimo davanti la sede dell’Azienda Sanitaria per “manifestare il proprio disappunto, vista la situazione contingente sia economica che per la mancanza di personale, legata alla mancata stipula di convenzione per il servizio di Emergenza Urgenza così come prevista dalla nuova legge sul Terzo Settore”.

Il dottor Rizzo si è detto stupito della protesta “Non ce l’aspettavamo, anche perchè stiamo attendendo che dalla Regione venga completato l’iter dell’accreditamento. Non appena sarà avvenuto, queste associazioni potranno servire il servizio di trasporto sanitario come servizio dell’Asp. Stiamo studiando la modalità come arrivare a un rinnovo del rapporto. Da parte nostra c’è sempre stata la massima apertura. Si tratta solo – ha spiegato ancora Rizzo – di valutare come rinnovare queste convezioni con persone che svolgono un grande lavoro di supporto in modo volontario con un rimborso spese. Dobbiamo capire se si potrà trattare di un rinnovo o se dobbiamo cambiare il tipo di rapporto, anche perché è cambiata la normativa. Ad oggi queste associazioni sono quasi tutte autorizzate e altre anche accreditate. Vorrei anche dire – ha concluso il dottor Rizzo – che a breve saranno effettuati anche i pagamenti. Abbiamo avuto qualche ritardo per il periodo di agosto dove non sono stati effettuati i conteggi ma siamo recuperando. Sono certo che la vicenda si chiuderà a breve con esito positivi entro pochi giorni“.