COSENZA – Per il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, se il progetto dell’Ospedale di Vaglio Lise “si può realizzare con le strutture, con le tecnologie che oggi ci sono sul mercato, può davvero diventare un punto di riferimento oltre che per la sanità cosentina e calabrese, anche per quella nazionale. “L’hub sanitario di Vaglio Lise rappresenterà una vera rivoluzione per Cosenza”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa a Palazzo dei Bruzi, questa mattina in occasione per l’appunto del progetto del nuovo nosocomio. Un prospetto, quello presentato dal primo cittadino in cui è riservata anche una parte alla ricerca, con una ricaduta sull’Unical e sull’Inrca, i quali vertici nazionali, si sono dimostrati favorevoli alla realizzazione di questo hub regionale.

Un investimento di 400 milioni di euro per quello che sarà il futuro punto di riferimento per la provincia di Cosenza, e l’intera Calabria. La Giunta comunale non ha arretrato di un millimetro sulla scelta di Vaglio Lise, vicino alla stazione ferroviaria “c’è bisogno di una struttura adeguata per i cittadini e per dare dignità al personale medico e paramedico -ha dett0 Caruso – bisogna dire che in quel luogo c’è il collegamento con la Sibaritide, il Tirreno, le Serre Cosentine, il Savuto, la Presila e con la media valle del Crati. è un punto centrale della vasta area metropolitana cosentina.

Vogliamo realizzare il nuovo ospedale in tempi brevi

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, presenti accanto a lui gli Assessori all’urbanistica, Pina Incarnato, e ai Lavori pubblici, Damiano Covelli, il Sindaco Franz Caruso ha sottolineato di aver registrato l’interesse del Presidente Roberto Occhiuto a realizzare quest’opera. “Noi tutti, cosentini e calabresi – ha aggiunto Franz Caruso – ricordiamo il podestà Arnoni per aver realizzato l’Ospedale dell’Annunziata. Lo stesso rilievo – ha aggiunto – penso che la storia possa riservare a chi oggi, da Presidente della Regione, realizzerà il nuovo ospedale Hub della Calabria. L’obiettivo che ci siamo posti insieme, io e il Presidente della Regione, è quello di realizzarlo veramente e in tempi brevi. Entro il nostro primo mandato – ha ribadito – avremo già l’Ospedale della Calabria. E’ importante non tanto per mettere una bandierina, per dire di aver realizzato un punto del programma dell’Amministrazione comunale, assolutamente fondamentale. Dobbiamo farlo – ha detto ancora il Sindaco in conferenza stampa – perché c’è bisogno di una struttura adeguata a garantire la tutela della salute delle nostre concittadine e dei nostri concittadini. Ma della nuova struttura c’è anche bisogno per ridare dignità al lavoro importante che il personale medico e paramedico può svolgere nella nostra realtà territoriale. Oggi sappiamo come è sacrificato il loro lavoro all’interno di una struttura assolutamente fatiscente che non può più essere accettata come punto di riferimento della sanità cosentina e calabrese. Questo abbiamo concordato con il Presidente ed io gli sono grato – ha rimarcato inoltre Franz Caruso – perché ho visto tanta sensibilità e, insieme, abbiamo già gettato le basi e individuato un punto iniziale di partenza per la costituzione dell’Accordo di programma Regione-Comune-Ministero della salute che va necessariamente coinvolto in questo processo. Il nuovo Ospedale Hub a Vaglio Lise può diventare veramente un punto di riferimento per la sanità non solo cosentina e calabrese, ma anche nazionale, promuovendo quella inversione di tendenza che fino ad oggi ha visto emigrare i nostri cervelli e le nostre eccellenze verso il Nord e quindi attrarle e farle ritornare qui. E, in più, fare in modo di diventare attrattivi anche nei confronti delle professionalità esterne alla nostra regione che, vedendo una sanità di qualità, possano investire qui per il futuro”.

La Cittadella della salute all’Annunziata

“Nel progetto – ha spiegato poi Franz Caruso – è previsto, con un investimento di 50 milioni di euro, il recupero di tutta la struttura sanitaria dell’Annunziata che diventerà la Cittadella della salute. Ci sarà una rivisitazione totale delle attuali funzioni dell’Annunziata dove saranno indirizzati i malati cronici, quelli oncologici e tutta la parte della diagnostica strumentale importante e lì potrebbe sorgere anche il Centro di ricerca virologica. L’idea è quella di mantenere questo presidio sanitario rendendolo efficiente e creando le condizioni per sviluppare anche, in quel luogo, un nuovo disegno urbanistico della città, abbattendo i muri e rendendo quell’area vivibile, senza sguarnirlo, ma, viceversa, irrobustendolo per la parte Sud della città. Per accelerare il progetto – ha ricordato il Sindaco – abbiamo già dato i locali di via Bendicenti, dove è attualmente ospitata la Polizia Municipale, che saranno ristrutturati per accogliere la Casa di comunità e l’Ospedale di comunità. Per cui a Sud, nel centro storico, noi avremo la Cittadella della salute e queste due altre realtà che danno corpo e sostanza ad un’idea di nuova sanità in città che dovrebbe essere approvata, realizzata e sviluppata in tutta la nostra regione”.

Tornando alla realizzazione del nuovo Ospedale Hub, Franz Caruso lo ritiene “un punto fondamentale della vita delle nostre comunità e un’idea messa in campo perché riteniamo che al primo posto nella nostra città ci debba essere la tutela della salute dei nostri concittadini. Sono 20 anni che si parla della realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza e non si è mai fatto nulla. Questo lo ascrivo all’intervento positivo non del Sindaco, ma dell’intera Amministrazione comunale. Oggi, dopo 20 anni, avere con certezza una delibera del Consiglio comunale che individua Vaglio Lise come luogo della realizzazione del nuovo ospedale regionale Hub, diventa un punto determinante nelle scelte che noi abbiamo operato. L’obiettivo è creare le condizioni perché nella nostra città ci sia una sanità di qualità”. Un ultimo passaggio della conferenza stampa il Sindaco lo dedica poi al fatto di aver scelto una zona tutta in pianura, ricordando anche i casi recenti degli ospedali di Andria, Siracusa e Pordenone. “Tutti gli studi condotti sono indicativi del fatto che gli Ospedali moderni sorgono in pianura, perché grazie a questo tipo di allocazione si abbattono i costi e c’è una valutazione della funzionalità dei servizi all’interno delle strutture sanitarie e ospedaliere“.