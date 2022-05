COSENZA – Una lunga giornata quella di oggi per il Congresso del Pd cosentino e le operazioni di voto che si sono concluse, anche se il voto alle 21 non è definitivo, con l’elezione del candidato segretario Vittorio Pecoraro su Antonio Tursi. Entrambe le liste contenevano 60 nomi. Pecoraro è stato eletto segretario del Pd di Cosenza anche se manca ancora il dato di poche sezioni.

“Si è appena concluso un congresso molto lungo – ha commentato il nuovo segretario del PD cosentino alla redazione di Quicosenza – partito mesi fa, che ha registrato grande partecipazione. Sono orgoglioso di essere stato eletto dai nostri iscritti segretario provinciale del Partito Democratico ma sono contento soprattutto perchè, dopo anni, è tornata la partecipazione nei nostri circoli per un processo di selezione del gruppo dirigente del Partito democratico e sono tornate le code ai seggi, allestiti in tutti i comuni della provincia. C’è tanta voglia di mettersi in gioco. Quello che ci aspetta ora, per la mia segreteria composta da tanti giovani eletti sarà quello di rifondare il PD”.

“Il tempo delle polemiche interne è finito – prosegue Pecoraro – ed è tempo invece, di tornare a fare politica e guardare all’esterno. Ora dobbiamo fare un’opposizione molto dura ma propositiva, al centrodestra che governa la Regione Calabria e la Provincia di Cosenza. Quest’ultima fresca di successo, che però smentisce il reale volere dei cittadini perchè in realtà la maggior parte degli amministratori provinciali è di vocazione progressista. Abbiamo una grande responsabilità che non si può tradurre in una caricatura del Pd come una federazione di gruppi e componenti. Non è così e non lo sarà più. Torneremo in campo come una comunità unica che intende con forza tornare a fare politica. La sfida è enorme – conclude il neo segretario – ma la accettiamo con orgoglio perchè c’è una nuova generazione che scende in campo per guidare il centrosinistra, e la sinistra cosentina e lo faremo con coraggio e decisione. Buon lavoro a tutti noi”.