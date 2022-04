Gli effetti della polmonite sugli anziani. L’Annunziata capofila di uno studio nazionale

COSENZA – E’ iniziata questa mattina l’esecuzione, a cura della società “Open Fiber”, dei lavori finalizzati al ripristino, in alcune strade cittadine, della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale, a seguito della posa della fibra ottica. La Polizia Municipale ha emanato, a questo proposito, un’ordinanza che modifica a partire da oggi, lunedì 4 aprile e fino al 16 aprile, la circolazione e la sosta nelle strade interessate dai lavori.

In particolare, per consentire i lavori di ripristino, attraverso le operazioni di scarifica e successiva bitumatura, è istituito il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione, limitatamente ai tratti interessati dalle attività lavorative e con esclusione dei mezzi di cantiere, nei seguenti giorni e nelle seguenti strade:

Dal 4 al 9 aprile, dalle ore 6,30 alle ore 17,30 su:

Via Romualdo Montagna, Via Asmara, via Francesco Principe, Via Antonio Monaco, via Franco Corsonello, via Domenico Gaudio, viale della Repubblica;

Dall’11 al 16 aprile, invece, i provvedimenti di restringimento della carreggiata e di divieto di sosta con rimozione, sempre dalle ore 6,30 alle ore 17,30, saranno adottati su:

Viale della Repubblica, Via Padre M.Milito, Via Felice Migliori, Via Moncenisio, Via Tommaso Arnoni, Via Gabriele e Guido Pizzuti, Piazza Riforma, via Domenico Milelli, Via Massaua, Via Pasquale Peugini, Via Francesco Principe,Via Luigi Picciotto, via Rivocati.