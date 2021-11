Cosenza, verso la riapertura dei varchi di Piave e Via Conforti/Isonzo

COSENZA – A Cosenza si apre una nuova fase per la viabilità cittadina che rifletterà gli impegni e gli indirizzi programmatici assunti in campagna elettorale dal Sindaco Franz Caruso. A breve saranno, infatti, riaperti alla circolazione i varchi della ZTL di Via Gaspare Conforti/via Isonzo e di via Piave. Attualmente l’ordinanza della Polizia Municipale in vigore prevede che il divieto di transito nei due varchi di via Piave e via Gaspare Conforti/via Isonzo sia attivo dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00, dal lunedì al giovedì e, inoltre, dalle ore 14,00 di venerdì alle ore 24,00 di domenica. Nei giorni festivi infrasettimanali, l’ordinanza vigente vieta il transito dalle ore 8,00 alle ore 24,00.

Incontro con i commercianti: come cambia la viabilità

Tra qualche giorno le cose cambieranno. Il riordino della viabilità più volte ribadito durante la campagna elettorale dal Sindaco Franz Caruso troverà a breve attuazione in alcuni primi provvedimenti che tradurranno in fatti concreti l’impostazione programmatica del primo cittadino. Un annuncio in questa direzione è stato fatto in occasione dell’incontro con i titolari delle attività commerciali che gravitano nell’area interessata ai nuovi provvedimenti che la Giunta, guidata dal Sindaco Franz Caruso (impossibilitato a partecipare all’incontro con i commercianti) si appresta a varare. Ad incontrare i commercianti è stato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità, Viabilità e Trasporti, Damiano Covelli, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, alla presenza del Dirigente del settore trasporti e mobilità, Walter Bloise, della Vice Comandante della Polizia Municipale, Roberta Iazzolino, e dei consiglieri comunali Concetta De Paola e Massimiliano D’Antonio. La soluzione allo studio del Sindaco Franz Caruso, dell’Assessore Covelli e dell’Amministrazione comunale prevede che, a parte i giorni festivi, vi sia il libero passaggio dai varchi di via Piave e via Gaspare Conforti/via Isonzo tutti i giorni, tranne dalle 18,00 alle 21,00, per salvaguardare il passeggio sull’isola pedonale.

Quando entreranno in vigore i provvedimenti

I nuovi provvedimenti entreranno in vigore nei prossimi giorni, non appena sarà approntata la necessaria segnaletica e sarà adeguato il sistema di rilevazione elettronica posto all’ingresso dei varchi.

“Vogliamo mantenere gli impegni presi dal Sindaco Franz Caruso– ha detto Covelli aprendo l’incontro con i commercianti – e, come avevamo già annunciato, vogliamo anzitutto intervenire sulla viabilità nelle due arterie stradali dove insistono quelle attività commerciali che sono state fortemente penalizzate dalle chiusure e poi dalla pandemia. Ci sono interventi che si possono fare a costo zero e noi vogliamo darvi corso subito, senza indugi. La riapertura dei varchi – ha sottolineato ancora l’Assessore Covelli – consentirà una maggiore fluidità del traffico con l’eliminazione di quei fattori di stress per gli automobilisti, costretti a snervanti e continue gimkane”. Il riordino della viabilità voluto fortemente dal Sindaco Franz Caruso e dall’Assessore Covelli poggia su tre principi cardine: decongestionare il traffico, venire in aiuto dei commercianti penalizzati dalle precedenti chiusure e dalla pandemia, salvaguardare il passeggio sull’isola pedonale nelle ore di maggiore affollamento e nei festivi.

“Il Sindaco Caruso e l’Amministrazione comunale – ha aggiunto Covelli durante l’incontro – vogliono che le decisioni vengano prese assieme e condivise, perché è importante la collegialità. Oggi i varchi funzionano a singhiozzo. Dobbiamo invece stabilire nuove regole e nuovi orari e farli diventare permanenti. La città, dal punto di vista della viabilità – ha aggiunto Covelli – è messa male. E’ necessario, pertanto, eliminare quelle criticità che hanno generato, nei titolari di attività commerciali, nei residenti e negli automobilisti, situazioni al limite della esasperazione e per fare questo intendiamo scrivere una nuova pagina”.

Gli altri progetti in cantiere

Nel corso dell’incontro sono stati più volte ribaditi gli impegni presi dal Sindaco Franz Caruso durante la campagna elettorale e cioè la riapertura di via Roma, la restituzione dell’unico senso di marcia in Piazza Bilotti (direzione viale degli Alimena) con l’eliminazione del doppio senso di circolazione e, inoltre, l’eliminazione della rotatoria di via Pasquale Rossi. Gli uffici stanno lavorando alacremente per individuare le risorse necessarie per realizzare questi interventi.

Sulle piste ciclabili, delle quali Covelli si è dichiarato sostenitore (“un sempre più diffuso utilizzo delle due ruote garantirebbe minore inquinamento”) l’Assessore ha poi messo in evidenza “l’improvvisazione con la quale sono state realizzate. Sono del parere che le piste ciclabili vadano addirittura raddoppiate in città – ha aggiunto Covelli – ma tutto questo va equilibrato con la riapertura di alcune strade che sono fondamentali per migliorare la viabilità sul territorio cittadino”.

L‘Assessore Covelli ha, inoltre, assicurato il massimo sforzo, da parte degli uffici competenti, per recuperare il tempo perduto nella realizzazione della bretella di collegamento di via Reggio Calabria (il collegamento viario Via Giovambattista Lupia-Ponte San Francesco di Paola, meglio conosciuto come Ponte di Calatrava). L’incontro è stato apprezzato da tutti i partecipanti, soprattutto per il nuovo metodo adottato dal Sindaco Franz Caruso e dall’Amministrazione comunale, che è quello della concertazione e condivisione delle scelte e la stessa proposta alla base della nuova regolamentazione delle ZTL è stata ritenuta positiva. L’Assessore Covelli, nel ringraziare tutti i partecipanti per la collaborazione, ha rivolto un invito agli uffici a fare più in fretta possibile, “per liberare la città dagli imbuti che sono stati creati negli anni”.