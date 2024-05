Mancano i fondi per la contrattualizzazione: non si arresta il grido dei tirocinanti in Calabria

CATANZARO – Non si ferma la protesta dei tirocinanti calabresi – dopo un lungo inverno di mobilitazioni – che continuano a reclamare ormai da tempo la stabilizzazione nei diversi Comuni ed enti calabresi nei quali prestano servizio. Dopo un nulla di fatto da parte del Governo (che dovrebbe riconoscergli un contributo al quale affiancare eventualmente altre risorse da parte della Regione Calabria), diverse sigle sindacali sono scese in piazza. Presenti anche diversi TIS della provincia di Cosenza, da Bocchigliero a Campana fino a Parenti.

“La Cgil Calabria è oggi in piazza a Catanzaro con le centinaia di tirocinanti di inclusione speciale arrivati da tutta la Calabria in rappresentanza dei 4200 Tis senza contratto dopo anni di vane promesse”. Così scrive il segretario della Cgili Calabria dal propria pagina facebook. “Mancano i fondi per la contrattualizzazione!! Fondi che potrebbero essere reperiti tramite la discussione dell’assestamento di bilancio che permetterebbe anche di emendare la definizione tecnica degli enti che possono contrattualizzare e così recuperare i lavoratori esclusi! A breve – conclude Sposato – incontreremo il prefetto per illustrare le nostre rivendicazioni”.