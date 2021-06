Dalla rissa a piazza Bilotti alla tentata violenza alla villa Vecchia “serve più sicurezza”

COSENZA – Il Covid ha messo a nudo le criticità del nostro sistema, già minato da un’economia fragile e dall’assenza di punti di riferimento a cui i singoli cittadini possano rivolgersi all’interno delle proprie comunità. Appare evidente la necessità di affrontare il delicato tema dell’emarginazione sociale che non dipende solo ed esclusivamente dalla situazione di povertà che piega centinaia di famiglie cosentine, ma anche dalla sicurezza urbana che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città dei bruzi. I recenti episodi di micro criminalità e violenza verificatisi nelle ultime settimane nel centro di Cosenza, dimostrano quanto sia necessario l’apporto delle istituzioni che in una fase così delicata devono far sentire la loro vicinanza ai cittadini ed il loro peso decisionale. Non è ammissibile assistere ad una rissa da far west come quella ripresa in un video dello scorso maggio con protagonisti alcuni venditori ambulanti intenti a colpirsi armati di bastone. E non possono essere sottovalutate le continue segnalazioni dei cittadini sugli atti compiuti da piccoli criminali. A questo va aggiunto, l’ultimo e inquietante episodio verificatosi ieri nella villa Vecchia ai danni di una giovane 27enne: aggredita, palpeggiata e importunata dal vile attacco di un ignoto poi fuggito via.

Seduta in commissione dedicata alla pubblica sicurezza

Ad accedere la questione sicurezza a Cosenza è il consigliere Enrico Morcavallo, Presidente della Commissione consiliare controllo e garanzia che ha annunciato una commissione dedicata alla pubblica sicurezza a cui parteciperanno i comitati di quartiere e nella quale è stato chiesto l’intervento e la partecipazione anche del Prefetto. “In tempi non sospetti, due settimane fa, – spiega Morcavallo – ho convocato il Questore di Cosenza dott.ssa Giovanna Petrocca in Commissione controllo e garanzia per discutere del tema all’ordine del giorno. Nonostante l’invito formalizzato, tramite pec è stata palesata l’impossibilità del Questore a partecipare causa «impegni improrogabili». Questa settimana, è stata richiesta la presenza, in commissione, di S.E. il prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, ma dal suo ufficio non è stata inviata nessuna risposta. L’argomento sicurezza pubblica evidentemente non è chiuso e resta, per quanto mi riguarda, un tema da affrontare con urgenza e in cima alle priorità.

Parteciperanno i rappresentanti dei quartieri

Condivido con il collega consigliere Gisberto Spadafora la preoccupazione per quanto sta accadendo nelle ultime settimane nel cuore della città di Cosenza e per questo, nella prossima riunione della Commissione che presiedo, ho richiesto l’audizione – trovando favorevole risposta – dei rappresentanti dei quartieri della città. Nel rinnovare l’invito al Questore di Cosenza, dott.ssa Petrocca e a S.E. il prefetto Cinzia Guercio, ribadisco l’urgenza di intervenire. E’ compito delle istituzioni responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica, essere sempre al fianco dei cittadini arginando i fenomeni fattualmente deplorevoli e penalmente rilevanti”.