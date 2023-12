Unical: troppe barriere architettoniche e nessuna mappatura, presentata nuova interrogazione

RENDE – Francesco Bossio in qualità di Senatore Accademico, unitamente a Riccardo Latella, in qualità di Consigliere di Amministrazione, già lo scorso 24 ottobre avevano trasmesso al Senato Accademico un’interrogazione nella quale si chiedeva, tra l’altro, lo stato dell’arte rispetto all’abbattimento delle barriere architettoniche dell’Università della Calabria. Una prima risposta in questione è stata legata ad una mappatura che “risulta in itinere” in netta discordanza con quanto ufficialmente sancito dal PIAO (Piano Integrato delle Attività e Organizzazione).

La “Delegata alle attività concernenti l’integrazione degli Studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento nell’Ateneo” nell’ambito del corso TFA – Unical ha coordinato un convegno dal titolo “Analisi, riflessioni e testimonianze” nel quale è anche intervenuto uno studente con disabilità, Silverio, il quale ha ricordato “l’inefficacia e l’inefficienza delle politiche già attivate in materia di integrazione degli studenti con disabilità segnalate a suo tempo con l’ausilio degli organi di stampa”. In un video Silverio, denunciava una situazione che ad oggi non ha trovato soluzione.

In quella circostanza la delegata del rettore, durante il convegno ha dichiarato: “Abbiamo avviato una ricognizione per comprendere la fattibilità, perché questa è una struttura che ha 50 anni, certi punti non possono essere resi accessibili però abbiamo fatto uno studio sulla fattibilità di percorsi alternativi, in giro qualcosa è stata fatta”.

Per tali motivi Bossio e Latella chiedono una rettifica, con allegata motivazione dell’errore trasmessa in forma scritta, su quanto attestato nelle risposte alle interrogazioni sulla mappatura dei percorsi di accessibilità. Inoltre “dato per veritiero quanto affermato nel PIAO, richiedono la trasmissione integrale di tale mappatura, ai fini delle verifica di conformità alle normative in materia di barriere architettoniche”.

E ancora richiedono una relazione da trasmettere in forma scritta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con valore di risposta all’interrogazione inviata in data 24 ottobre al Senato Accademico, circa lo stato di conformità delle strutture dell’intero ateneo. Nello specifico, nonostante la normativa in questione non descriva come obbligatori interventi di adeguamento per strutture costruite antecedentemente alla sua emanazione, si richiede che nella relazione sia presente un confronto con le linee guida da essa stabilite prevedendo interventi dove lo stato dell’arte delle strutture non fosse conforme a quanto prescritto. Infine la richiesta al rettore Leone ma anche alla Direzione Generale e alla delegata del rettore, di fornire una definizione di “Ripristinato il percorso tattile esistente sul ponte carrabile” considerato che, con il termine “ripristinato”, si intende “Rimettere nello stato pristino, nelle condizioni di prima”.