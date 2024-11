Scalea, incidente sulla Statale 18: ferito un centauro. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

SCALEA (CS) – Grave incidente questa mattina sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, nel Comune di Scalea, nei pressi di località La Bruca. Pare che un uomo a bordo di uno scooter sia caduto dal mezzo finendo sull’asfalto e riportando ferite. Al momento sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e capire se nell’incidente siano coinvolti altri veicoli. Per le ferite riportate è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 per soccorrere il malcapitato. L’uomo è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza.

