Lutto ad Amantea: studente di 22 anni trovato senza vita a Firenze, nel suo alloggio universitario

AMANTEA (CS) – Una morte improvvisa e prematura che ha provocato sgomento nella comunità di Amantea, dove lo studente era cresciuto e dove abita la sua famiglia. In segno di rispetto sono state anche annullate le celebrazioni del patrono locale Sant’Antonio da Padova. Il giovane, Luca Perri, 22 anni, è stato trovato venerdì senza vita, nel suo alloggio universitario a Firenze dove studiava.

Nonostante l’intervento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altra che constatare il suo decesso. Sul posto anche i carabinieri per accertare quanto accaduto. Tutta la comunità di Amantea si è stretta intorno alla famiglia descrivendo Luca come un ragazzo dolce, educato, dal sorriso immenso. Una tragedia improvvisa che ha colpito tutti. Tantissimi i messaggi sui social: “il peggiore degli incubi, si è abbattuto nelle nostre vite così all’improvviso: piange la comunità tutta perchè una tragedia così grande non può che non colpirci tutti”.