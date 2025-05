- Advertisement -

ACUQAPPESA (CS) – Il Centro termale delle Terme Luigiane tornerà ad essere operativo da domani, lunedì 5 maggio, dove si darà il via alla nuova stagione 2025 con l’apertura del centro benessere, dei raparti inalatori e di fangoterapia e di tutte le cure termali. Come annunciato dal sindaco di Acquappesa Francesco Tripicchio, in sinergia con il comune di Guardia Piemontese, le due amministrazioni comunali hanno eseguito una serie di interventi su tutta l’area del compendio.

Terme Luigiane: attesa per il piano di rilancio da 10 milioni di euro

In attesa dell’attuazione del piano di rilancio redatto insieme alla Regione Calabria, che prevede un finanziamento da 10 milioni di euro, si è provveduto dalla pulizia e alla sistemazione delle parti pubbliche e delle zone di verde, oltre ad effettuare una serie di opere di manutenzione. Come aveva spiegato il sindaco alla nostra redazione, I due comuni hanno fatto le proposte di modifica e integrazione quasi tutte accolte dalla Regione. Dopo l’approvazione ci saranno 36 mesi per il completamento di tutti i lavori previsti. In passato ci sono già stati altri due finanziamenti uno da 370 mila euro e l’altro da 700 mila euro.

Numeri e dati positivi

Nel frattempo è stata portata a termine «una piccola ma significativa azione i restyling – evidenzia Tripicchio – nell’ottica della sinergia e della collaborazione che sta contraddistinguendo questo nuovo corso delle Terme Luigiane, che vede già il favore dei numeri e dei dati, più che incoraggianti e positivi, fortini da Terme Sibarite Spa». Con l’acquisizione, da parte di Terme Sibarite Spa del ramo d’azienda delle Terme Luigiane, è nato uno dei gruppi termali più importanti d’Italia.

Ora serve il rilancio completo della stazione termale, delle Terme Luigiane e di tutto il compendio termale, una risorsa ed un bene non solo per Acquappesa e Guardia Piemontese ma per tutta la regione e dell’Italia che porterà anche al rilancio del turismo generale e allo sviluppo economico e sociale del territorio.