La tartaruga Caretta caretta sceglie ancora la spiaggia di Paola per nidificare

PAOLA (CS) – “Anche quest’anno la Tartaruga Caretta Caretta ha scelto di nidificare a Paola nello stesso punto dello scorso anno!” La notizia è stata data dal comune del Tirreno che si è subito attivato con il WWF per la protezione dell’area. “Il sito è stato individuato da Danilo Perrota, pescatore del luogo. L’ing. Fabio Iaccino è immediatamente intervenuto per le operazioni di recinzione in attesa di effettuare le sistemazioni definitive secondo le indicazioni del WWF, il quale è stato prontamente avvertito del ritrovamento. È un segnale positivo per l’ecosistema locale e un invito a tutti noi a continuare a proteggere e preservare il nostro ambiente naturale”.

La stagione della nidificazione della Caretta caretta lo scorso anno ha superato il record di nidi in Italia e il 2024 potrebbe superare tutti i numeri dello scorso anno quando erano stati ritrovati e messi in sicurezza quasi 300 nidi lungo le spiagge italiane. In testa alla classifica delle regioni italiane con più nidi di tartarughe marine c’era la Sicilia con ben 105 nidi, seguita dalla Calabria con 86.