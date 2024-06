Don Augusto dona al Papa il cedro di Calabria: «emozione unica e indescrivibile»

ROMA – Dono semplice ma allo stesso tempo estremamente denso di significato quello ricevuto da Papa Francesco. Don Augusto Porso , cappellano delle Suore Ripatrici del Sacro Cuore di Gesù in Marcellina, ha consegnato simbolicamente fra le mani del Santo Padre un cedro coltivato nelle cedriere di Santa Maria del Cedro . “Questo é il dono della comunità di Santa Maria del Cedro (e di tutta la Riviera dei Cedri)” ha detto il sacerdote presentando l’omaggio. Il Papa si é soffermato ad osservare il frutto sacro – é infatt i la prima volta che un Pontefice riceve fra le sue mani il Cedro di Santa Maria del Cedro, ove é coltivato nella varietà liscio diamante – ed ha ringraziato per il pensiero. Con questo pensiero, dunque, si é portato simbolicamente l’intero territorio nelle mani del successore di Pietro.

E di Riviera dei Cedri si é parlato anche a Radio Vaticana, dove Don Augusto é stato successivamente ospite, menzionando non solo le antiche tradizioni di famiglia legate alle sua produzione ed rapporto con i fratelli Ebrei, ma anche la sua trasformazione in campo alimentare. Non a caso il compianto pastore Don Francesco Gatto descriveva Santa Maria come la “cittadina profumata di cedro”.