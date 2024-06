Campionati nazionali di danza sportiva, due praiesi sul podio della Super Final over 65

COSENZA – Oreste Cosentino e Leda Di Marco, originari di Praia a Mare, sono i due vincitori della Super Final 2024 over 65, il campionato organizzato dal CIDS – Comitato Italian Danza Sportiva a Massa Carrara nel weekend appena trascorso. Oreste e Leda si sono aggiudicati il primo posto nella categoria Latino Americano e il sesto posto nella categoria Danze Standard, conquistando così due finali. Due amatori della danza che si sono ritrovati a vivere una esperienza che non avrebbero mai immaginato e un esempio per tante persone avanti con l’età che possono reinventarsi e riscoprirsi attraverso questa disciplina.

