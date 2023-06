Il Cosenza e il DS Gemmi ancora insieme. Il presidente Guarascio sceglie la continuità

COSENZA – Il rapporto fra il Cosenza calcio ed il Direttore Sportivo Gemmi prosegue almeno per un’altra stagione. L’incontro fra il Presidente della società rossoblù, Eugenio Guarascio, e l’ex ds del Pisa, infatti, ha sortito gli effetti sperati con una fumata bianca. Si è deciso, così, di proseguire insieme anche nel prossimo difficile campionato di Serie B che, per la prima volta, dopo oltre 30 anni, vedrà insieme Cosenza, Catanzaro e Reggina.

Il Comunicato del Cosenza sull’accordo con Gemmi

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver prolungato il rapporto di collaborazione con il Direttore Sportivo Roberto Gemmi. Il direttore Gemmi, che anche nella prossima stagione sarà coadiuvato dal collaboratore Armando Perna, ha firmato un accordo con il Cosenza fino al 30 giugno 2024″. Così recita il comunicato ufficiale della società rossoblu.

A breve l’incontro con il tecnico Viali

Dopo la salvezza ottenuta in extremis contro il Brescia, infatti, la società del patron Guarascio ha scelto la strada della continuità. Bisognerà capire, ora, se anche il tecnico Viali (che con molta probabilità incontrerà tra pochi giorni la società e a questo punto lo stesso DS) sarà riconfermato o finirà, come annunciato da più parti, ad Ascoli dove gli è stato proposto un biennale. Un enigma difficile da capire, che sarà risolto nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla volontà del tecnico e da quella della società rossoblu che dovrà “servire” sul piatto della trattativa i giusti argomenti per convincere il tecnico.