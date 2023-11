Febbre da derby. Tutti in coda per i 750 biglietti destinati ai tifosi del Cosenza

COSENZA – Catanzaro-Cosenza è ufficialmente iniziata e la febbre da derby inizia a salire. Dalle primissime ore del pomeriggio tantissimi tifosi rossoblu si sono riversati davanti lo store di InPrimafila per cercare di accaparrarsi uno dei 750 biglietti messi a disposizione dei supporters del Cosenza per il derby contro il Catanzaro, in programma domenica 26 novembre. Come anticipato questa mattina, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Ceravolo è partita alle ore 16 ed è aperta ai soli tifosi in possesso della tessera del tifoso, a causa delle limitazioni imposte dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. Come ribadito il settore ospiti non potrà essere completamente riempito. Biglietti che possono essere acquistati fino a sabato 25 ma, come facilmente prevedibile, saranno polverizzati in poco tempo.

Un vero peccato per queste limitazioni anche perchè, l’apertura della vendita non consentita online, ha inevitabilmente creato code e ressa davanti l’esercizio commerciale. Le immagini catturate poco fa davanti il negozio, testimoniano comunque l’attesa e la voglia dei tifosi del Cosenza di poter tornare ad assistere e tifare la propria squadra nel derby di Calabria, che manca dalla serie B dalla stagione 1989-1990.