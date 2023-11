Derby Catanzaro-Cosenza. Dalle 16 di oggi al via la prevendita dei biglietti. Obbligo di fidelity card

COSENZA – Al via da questo pomeriggio la prevendita dei biglietti, destinata ai tifosi del Cosenza, per il derby contro il Catanzaro in programma domenica 26 novembre alle ore 15:15 allo stadio Ceravolo. La vendita dei tagliandi è aperta solo ai tifosi in possesso della fidelity card Cosenza Calcio. Come stabilito dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, infatti, l’attesissimo debry di Calabria è stato considerato “a rischio 3”. Per questo sono stati messi a disposizione per il settore ospiti appena 750 biglietti. I tagliandi saranno disponibili all’acquisto fino alle 19:00 di sabato 25 novembre, ma è probabile che, entro pochi giorni, verranno polverizzati.

- Pubblicità sky-