Cosenza, sopralluogo al Marulla per la riapertura (parziale) della Tribuna B

COSENZA – Un tentativo, in extremis, il cui esito sarà comunicato nelle prossime ore. Parliamo della Tribuna B dello stadio Marulla, chiusa ai tifosi da inizio campionato con i lavori di messa in sicurezza e quelli urgenti riguardanti la copertura della tribuna coperta Giancarlo Rao mai iniziati nonostante la determina che aggiudicava alla ditta vincitrice i lavori. Lavori fermati per l’impossibilità da parte dell’amministrazione comunale di far fronte alla spesa necessaria per intervenire sulla struttura.

E allora, su ennesima sollecitazione della società del Cosenza Calcio, questa mattina la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo insieme ad alcuni componenti dell’amministrazione comunale, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, si sono recati proprio all’interno dello Stadio Marulla per verificare la possibilità di riaprire almeno la parte scoperta della Tribuna B.

Questo consentirebbe l’accesso a circa 1.800/2.000 spettatori. La decisione, come detto, verrà comunicata nelle prossime ore. Possibile, però, che a causa dei tempi ristrettissimi (ieri alcuni operai hanno rimosso le impalcature presenti) la parte della tribuna potrebbe essere resa disponibile per l’ultima gara interna contro il Cagliari.