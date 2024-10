Cosenza-Juve Stabia, via alla prevendita. Gratis in Tribuna B under 14 scuole calcio e associazioni

COSENZA – La Società Cosenza Calcio comunica che è attiva da oggi, martedì 22 ottobre 2024 (rivendite esterne e online dalle ore 12:00), la prevendita per la gara Cosenza-Juve Stabia, valida per la decima giornata del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma allo Stadio “San Vito – Gigi Marulla” alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre 2024.

Anche per questa partita la società apre le porte ai ragazzi delle scuole calcio e delle associazioni della Provincia di Cosenza invitando a presenziare con i propri giovani tesserati e associati sugli spalti dello stadio San Vito Gigi Marulla. Le scuole calcio e le associazioni potranno aderire all’iniziativa consentendo ai propri iscritti (di età inferiore ai 14 anni) di accedere gratuitamente al settore Tribuna B (iniziativa valida fino al raggiungimento di 900 aderenti). Gli enti dovranno inviare il modulo in formato excel, presente in allegato, compilato in ogni spazio, nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco.

Il modulo in formato excel dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 24 ottobre all’indirizzo biglietteria@cosenzacalcio.it Le richieste pervenute successivamente non potranno essere prese in considerazione. Lista-Accrediti-Associazioni-Gara-Cosenza-Juve Stabia-26-10-24

Lista-Accrediti – Scuole Cosenza-Juve Stabia-26-10-24Lista-Accrediti-Scuole Calcio Cosenza-Juve Stabia-26-10-24