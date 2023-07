Cosenza in campo nel test con il Gubbio. Sabato 5 agosto amichevole contro il Frosinone

GUBBIO (PG) – Dopo il successo di misura contro l’Arezzo, terza amichevole precampionato per il Cosenza di Fabio Caserta, che in questi minuti (fischio d’inizio fissato alle 17:30) è sceso in campo al “Barbetti” di Gubbio (match a porte chiuse) dove sta affrontando la squadra allenata dall’ex Piero Braglia. Probabile, rispetto all’ultimo match giocato contro i toscani, che Caserta faccia ruotare gli uomini mandando in campo chi ha giocato meno.

I rossoblu lasceranno il ritiro di Assisi lunedì, intanto la società ha comunicato che sabato 5 agosto allo Stadio “Benito Stirpe” si terrà una gara amichevole contro il Frosinone neo-promosso in Serie A. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le indicazioni per l’acquisto dei tagliandi.