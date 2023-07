BASTIA UMBRA (PG) – Dopo il primo test con l’Asd Rivo Subasio, nella seconda uscita amichevole estiva, il Cosenza batte uno a zero l’Arezzo (squadra di Serie C) nel match disputato questo pomeriggio a Bastia Umbra. Decide la gara amichevole la rete di Pietro Martino siglata al 19′ del primo tempo, che realizza con un preciso destro nell’angolino dopo una corta respinta della difesa. Sul prato del “Carlo Degli Esposti” di Bastia Umbra hanno fatto il loro esordio in maglia rossoblu anche i nuovi arrivati, con Tutino e Mazzocchi partiti dal primo minuto. Assenti invece D’Orazio, Rigione e La Vardera.

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, Martino; Voca, Calò; Arioli, D’Urso, Tutino; Mazzocchi

Panchina: Marson, Lai, Hristov, Zilli, Di Fatta, Cimino, Finotto, Zuccon, Sueva, Teyou, Cubretovic, Occhiuto, Maresca

Allenatore: Fabio Caserta

SS AREZZO (4-3-3): Borra; Poggesi, Lazzarini, Polvani, Montini; Settembrini, Mawuli, Damiani; Pattarello, Gucci, Iori

Panchina: Trombini, Ermini, Landucci, Risaliti, Bianchi, Stopponi, Gaddini, Masetti, Guccione, Maloku, Capitani, Castiglia, Foglia, Scichilone, Parisi, Graziano

Allenatore: Paolo Indiani

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

Assistenti: Costanzo di Orvieto e Arace di Lugo di Romagna

Marcatori: 17′ Martino (C)