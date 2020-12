Occasioni, un palo e un goal annullato. Il Cosenza gioca ma vince la Cremonese

Cosenza sprecone e anche sfortunato, cede 1 a 0 alla Cremonese che capitalizza una delle pochissime occasioni create. Ai rossoblu resta l’amaro in bocca e un goal annullato nel finale a Idda che lascia molti dubbi

.

CREMONA – Il Cosenza non riesce a replicare, almeno nel risultato, il successo di Ascoli e nonostante la prestazione, deve piegarsi al successo di misura della Cremonese che capitalizza al massimo la rete segnata in apertura con Pinato, con la complicità della difesa rossoblu, per portare a casa una vittoria sporca e sofferta, che consente agli uomini di Bisoli di agguantare a 12 punti proprio il Cosenza. Dall’altra parte una squadra che torna a casa con l’amaro in bocca e che le ha provate tutte per riequilibrare la gara sprecando tanto, soprattutto nel primo tempo, un quantità industriale di occasioni con Gliozzi, Bittante, Sueva e Baez che al 17′ colpisce l’ennesimo palo. Nella ripresa la Cremonese si mette a difesa della propria area di rigore con il Cosenza che non riusce però a sfondare. Anzi, al 31′ Celar grazia Falcone sparacchiando sul fondo con il sinistro. Allora i rossoblu provano il tutto per tutto riuscendo a trovare il pareggio al minuto 80‘ con Idda che sbuca sul secondo palo e scaraventa in rete la conclusione di Bahlouli. Ma il goal viene annullato per una posizione di fuorigioco dello stesso difensore che lascia mille dubbi e si porta via anche le ultime speranze di un Cosenza sfortunato, ma che ancora una volta ha mostrato evidenti limiti in fase realizzativa. E martedì si torna in campo nella sfida del Marulla contro il Venezia.

In campo c’è solo il Cosenza. Ma passa la Cremonese

Squadra che vince non si cambia. Fatta eccezionale per Corsi al posto di Vera, Occhiuzzi manda in campo la stessa formazione di Ascoli confermando nel tridente offensivo il giovane Sueva. Gara subito vibrante con due occasioni da calcio d’angolo nel giro di 1 minuti. La prima è della Cremonese con il colpo di testa ravvicinano di Bianchetti che trova la risposta di Falcone. Dall’altra parte l’inzuccata di Gliozzi nell’angolo basso è sventata dal grande intervento di Volpe. Al 9′ grande ripartenza del Cosenza rifinita dal Baez e conclusa dal destro a giro di Gliozzi a porta quasi spalancata. Pallone che però fa la barba al palo ed esce alla destra di Volpe. Non sbaglia invece la Cremonese che al 13′ sblocca la gara con il sinistro vincente a incrociare di Pinato che concretizza una bella azione manovrata sulla corsia di sinistra ma con la complicità della difesa del Cosenza. La squadra di Bisoli crea ancora un pericolo con la sventola di Buonaiuto che si perde alta di poco. Il Cosenza fa gioco e al 17′ si mangia le mani per l‘ennesimo legno colpito da Baez che sul geniale colpo di tacco di Gliozzi, incrocia il destro colpendo in pieno il montante che risputa in campo il pallone. Sul susseguente cross, acrobazia volante di Sciaudone murata da Fiordaliso. Il Cosenza crea tanto ma non riesce a concretizzate. Attorno al 35′ doppio occasione prima con il destro al volo di Bittante murato quasi sulla linea da Gustafson e poi con la conclusione da pochi passi di Sueva che trova l’opposizione di Volpe che si salva ancora una volta. Si gioca nella metà campo dei grigiorossi ma i rossoblu non riescono a trovare il guizzo vincente nonostante le decine di palloni scodellati in area. Si va così al riposo con il vantaggio dei padroni di casa

Rossoblu a testa bassa ma non basta. Pari annullato a Idda

La ripresa si apre senza cambi con i rossoblu subito in attacco a testa bassa. Nemmeno un giro di lancette e Petrucci colpisce con una volet dal limite dell’area murata dalla schiena di Zoltea. La Cremonese si riaffaccia in attacco al 51′ con il destro a giro di Buonaiuto che esce di poco con Falcone immobile. Copione delineato con i rossoblu a fare la gara e la Cremonese a difesa della propria area di rigore pronta a sfruttare le ripartenze. Sciuadone spara in curva da ottima posizione mentre Gliozzi prova l’acrobazia senza fortuna. Al 58′ Bittante taglia in area per il colpo di testa di Corsi che si spegne sul fondo. Serve gente fresca in campo e allora Occhiuzzi toglie Petrucci e Sueva per Bruccini e Bahlouli. E poco più tardi Gliozzi che lascia il campo a Petre. Ma i rossoblu non riescono a sfondare anzi, al 75′ rischiano anche di capitolare quando con una veloce ripartenza Celar si ritrova a tu per tu con Falcone sparacchiando malamente sul fondo. Al 78′ il Cosenza riesce a trovare il pareggio con l’incursione di Idda che si avventa su un pallone sporco, e lo scaraventa di potenza nell’angolo, ma il goal viene annullato per un fuorigioco che se c’è, è davvero millimetrico. Gli ultimi minuti sono un assalto al fortino della Cremonese che però resiste e con un pizzico do fortuna porta a casa il successo.

———————————————————————————————————————–

US CREMONESE (4-3-3): Volpe, Fiordaliso, Gustafson (62′ Castagnetti), Buonaiuto (78′ Ciofani), Ceravolo (62′ Celar), Valzania, Bianchetti, Terranova, Zortea (78′ Ghisolfi), Nardi (33′ Valeri), Pinato

Panchina: Alfonso, Zaccagno, Valeri, Ciofani, Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Bia, Celar

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Sciaudone, Corsi, Gliozzi (69′ Petre), Bittante (Vera)(77’Bouah), Petrucci (59′ Bruccini), Sueva (59′ Bahlouli), Baez

Panchina: Matosevic, Saracco, Vera, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Borrelli, Bruccini, Kone, Ingrosso

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Lorenzo Maggioni di Lecco

Assistenti: Signori Davide Miele di Torino e Riccardo Annaloro di Collegno

IV Uomo: Signor Alberto Santoro di Messina

Ammoniti: Petrucci (CS), Valeri (CR)

Espulsi:

Angoli: 2-7

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio nuvoloso e freddo a Cremona con una temperatura di circa 8 gradi. Terreno dello Zini in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.