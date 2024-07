Festival delle Invasioni 2024: l’Arte di strada invade il centro storico di Cosenza

Cosenza – La magia dell’arte di strada ha invaso il centro storico di Cosenza in occasione del Festival delle Invasioni 2024. Quest’anno, la manifestazione ha portato una ventata di allegria e creatività tra le vie antiche della città, trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto per artisti di strada, giocolieri e clown provenienti da ogni parte del mondo.

“Di piazza in piazza” questo il nome dell’evento che ha reso magico ancor di più il calendario del festival, ha visto una partecipazione entusiasta da parte del pubblico. Grandi e piccoli si sono lasciati conquistare dalle esibizioni spettacolari che hanno animato le piazze e i vicoli storici. La varietà delle performance ha garantito uno spettacolo per tutti i gusti: dalle acrobazie mozzafiato dei giocolieri ai numeri comici dei clown, ogni angolo del centro storico ha risuonato di risate e applausi. Gli artisti di strada, veri protagonisti della manifestazione, hanno portato con sé un’energia contagiosa e una creatività senza confini nelle piazze principali del Centro Storico, in Piazza Parrasio era presente il Vintage Market, Piazza Duomo si è trasformato nel palco principale in un vero e proprio teatro a cielo aperto con un’atmosfera suggestiva che ha coinvolto gli spettatori e dato lustro agli spettacoli di arte di strada e cosi a seguire nel resto delle piazze che attraversano Corso Telesio.

Oltre all’intrattenimento, il Festival delle Invasioni ha avuto un importante impatto sociale e culturale sulla città. L’evento ha promosso l’inclusione e la partecipazione, abbattendo le barriere tra artisti e spettatori e creando uno spazio di condivisione e scambio culturale. Il festival ha inoltre contribuito a valorizzare il patrimonio storico e artistico di Cosenza, attirando famiglie e persone da Cosenza e provincia.

Il successo dell’edizione 2024 del Festival delle Invasioni conferma ancora una volta l’importanza di questa manifestazione per la città di Cosenza. Gli artisti di strada, con la loro arte e il loro entusiasmo, hanno saputo regalare momenti indimenticabili, trasformando il centro storico in un luogo di magia e meraviglia. Un appuntamento che, senza dubbio, continuerà a crescere e a entusiasmare anche nelle prossime edizioni.

