Verbicaro, bovini vaganti e fuori controllo. Il Sindaco ordina la cattura e l’abbattimento

VERBICARO – I bovini vaganti di Verbicaro. Alcune settimane fa il sindaco Francesco Silvestri aveva lanciato l’allarme scrivendo anche al Prefetto di Cosenza e chiedendo un “incontro urgente” per trovare una soluzione ad un problema che da tempo minaccia l’incolumità delle persone. Dalle 50 alle 80 vacche, radunate in mandria, quindi appartenenti a qualcuno, ma privi di marchi auricolari e di sistemi di riconoscimento, vagano all’interno del territorio comunale di Verbicaro, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e ricadente nel Parco nazionale del Pollino, invadendo anche terreni comunali, di proprietà dei privati cittadini ma anche strade e vie comunali.

Verbicaro, bovini vaganti e pericolosi

Una situazione di costante pericolo perché gli animali, di grossa stazza, vagano incustoditi sulle strade e nei terreni comunali e possono provocare incidenti stradali e costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che per motivi di lavoro (pastori e agricoltori) e/o di escursioni turistiche frequentano quei luoghi. Animali vissuti in condizioni di selvaticità che hanno subito un mutamento delle loro caratteristiche comportamentali, diventando anche aggressivi nei confronti dell’uomo.

Il pericolo delle malattie per animali e uomini

C’è di più, visto che l’elevato numero di bovini, di cui non è stato possibile riconoscerne la titolarità, non sono sottoposti alle profilassi di stato previste per legge e potrebbero costituire un veicolo di malattie trasmissibili ad altri animali e allevamenti oltre che per l’uomo attraverso la pratica della macellazione clandestina.

Cattura e abbattimento anche con l’ausilio di Polizia e Forze Armate

Da qui la decisione del sindaco di emettere un’ordinanza da demandare anche alle Forze di Polizia e alle Forze Armate, in cui di dispone “la cattura, l’abbattimento e la sepoltura dei bovini anche con Forze di Polizia e Forze Armate “appositamente individuate dalla Questura di Cosenza” attraverso una o più operazioni come da data che sarà stabilità dalla Questura e che potrà ripetersi anche in più interventi successivi, previo coordinamento della attività su indicazione della Questura (incaricata dal tavolo tecnico del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica), su tutto il territorio comunale, fino all’eradicazione definitiva del problema e, comunque, per un periodo di 6 mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza”.

Misure di sicurezza per la sepoltura dei bovini

Ancora, è scritto dal primo cittadino “le carcasse vengano sepolte nei terreni di proprietà del Comune di Verbicaro da individuare in modo idoneo così come una ditta per il movimento terra munita di macchina per l’esecuzione dello scavo e che siano rispettate tutte le misure in tema di sepoltura. Pertanto la buca sia lontana da corsi d’acqua, sia di dimensioni adeguate alla carcassa dell’animale e con una profondità di almeno due metri. Il prodotto di elezione dovrà essere la calce viva e sia utilizzato un telo impermeabile per avvolgere l’animale e che ci si doti di idonei disinfettati e denaturanti per il trattamento”.