Sicurezza del territorio, nuovi finanziamenti per impianti di videosorveglianza nel Cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Quello della sicurezza è un punto programmatico su cui è stato investito molto sin dall’insediamento di questa amministrazione. Tra le linee di mandato la gestione della sicurezza urbana, anche attraverso un sistema di videosorveglianza, è sempre stata uno degli obiettivi prioritari. Per cui sono stati intercettati nel tempo diversi finanziamenti gli ultimi due di quasi 300 mila euro. Gli impianti saranno utilizzati sia per la sicurezza urbana generale, ma anche per arginare fenomeni di abbandono di rifiuti, violazioni del codice della strada a partire dall’invasione di auto e moto su aree pedonali, abusi nell’utilizzo del suolo pubblico.

Oltre agli impianti posizionati a nel Centro storico, nello Scalo di Rossano e su Lungomare Sant’Angelo – con telecamere esterne installate nei punti strategici che forniscono un valido supporto, anche per le forze dell’ordine dello stato, al fine di prevenire fenomeni criminali, nonché assicurare uno standard di sicurezza per la cittadinanza – molti dei quali rimessi a nuovo e resi maggiormente performanti, sono stati posizionati impianti di videosorveglianza su Schiavonea e nel Centro Storico di Corigliano. Oltre che in località Cardame e nelle vicinanze delle scuole di Fabrizio e Apollinara

«Grazie a due ulteriori finanziamenti, la città è beneficiaria di altri 300 mila euro finalizzati alla videosorveglianza urbana, con i quali contiamo di completare il sistema cittadino – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – In totale, nell’arco dei 5 anni, abbiamo investito su questo tema 715 mila euro, una cifra mai vista, ed i risultati saranno concreti tra pochi anni. Con 114 mila euro, ricavati dalla devoluzione di mutui, sono stati realizzati i primi impianti a Schiavonea, tra via Brindisi e via Barletta, e nel Centro Storico di Corigliano. Con ulteriori 12 mila euro sono stati realizzati gli impianti di Cardame, scuola Fabrizio e scuola Apollinara.

Sono già in gara i lavori per la realizzazione della nuova videosorveglianza sullo Scalo di Corigliano fino a Cantinella per un totale di 290 mila euro con finanziamento a valere sui fondi POC Legalità. Altri 63 Mila euro sono stati recentemente intercettati sul Fondo Unico Giustizia e saranno utilizzati per nuovi impianti ad Amica e Piragineti».«Infine – conclude il Primo cittadino – con altri 237 mila euro intercettati, a valere sul Fondo Legalità, contiamo di coprire ulteriori zone ed integrare gli impianti. Un percorso che, lavoro dopo lavoro, renderà la nostra città sempre più sicura».