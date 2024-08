CASTROVILLARI (CS) – I vigili del fuoco sono a lavoro per domare in queste ore un incendio scoppiato questo pomeriggio nella zona Nord est di Castrovillari, in zona Petrosa, a ridosso del carcere. Il vento e le alte temperature stanno alimentando le fiamme. Il rogo è scoppiato in una zona rurale, attorniata da vegetazione e qualche casa e il rischio è che possa propagarsi ed estendersi verso il Parco del Pollino.

In aggiornamento