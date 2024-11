“Rose Christmas Light”, al via il concorso che premia le luminarie più belle del paese

- Advertisement -

ROSE (CS) – Tutto pronto per la II edizione del concorso “Rose Christmas Light” che premia le luminarie più belle nel Comune di Rose. La novità più importante di questa edizione è la previsione di una terza categoria: “Vie e Vicoli”, che si aggiunge a quelle comprendenti attività ed esercizi commerciali e abitazioni private. “Che vinca il migliore ma soprattutto che sia un’occasione di condivisione di un obiettivo comune: rendere il nostro territorio più suggestivo e grazioso sia per i nostri concittadini che lo abitano quotidianamente sia per i tanti ospiti che lo visitano nel periodo natalizio. Dal 1 dicembre sarà possibile iscriversi”, scrive in una nota l’amministrazione comunale.