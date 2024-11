Paura a Scala Coeli: incendio divampa in un edificio antico, salvato un anziano di 92 anni

- Advertisement -

SCALA COELI (CS) – Il rogo si è verificato nel borgo antico e le fiamme sono divampate la scorsa notte nella zona di via Piazzetta, nei pressi della Chiesa Matrice. Le fiamme hanno interessato un’antica abitazione che un tempo ospitava un asilo gestitio dalle suore. Secondo quanto si è appreso le fiamme sarebbero partite da un locale sottostante, adiacente all’immobile, utilizzato per lo stoccaggio di legna secca.

L’incendio si propagato in poco tempo ed ha avvolto le travi di legno mettendo in pericolo le abitazioni circostanti, alcune delle quali sono costruzioni storiche. Allertati i vigili del fuoco sono partite le operazioni di spegnimento nel corso delle quali, un uomo di 92 anni, invalido e costretto su una sedia a rotelle è stato tratto in salvo, fortunatamente senza riportare danni, grazie anche alla prontezza della badante. Poi è stato affidato ai familiari.