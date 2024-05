Paola, diciannovenne aggredito da due cani nel rione Croce

PAOLA (CS) – Aggredito da due cani sfuggiti al proprietario, un ragazzo di 19 anni finisce in ospedale. I fatti si sono verificati in rione Croce in una delle tante traverse del quartiere residenziale. Fortuna ha voluto che l’aggressione in particolare di uno dei due animali – che a quanto pare appartenevano a un vicino di casa – sia stata “fermata” da un’autovettura che si è messa di mezzo tra il ragazzo e uno dei cani.

Il 19enne vedendosi aggredito si è messo difatti a gridare richiamando l’attenzione dei vicini. È stato poi portato in ospedale, al “San Francesco”, per le cure del caso e i familiari hanno sporto denuncia presso i carabinieri della Stazione di Paola intervenuti in nosocomio per gli accertamenti del caso. Dieci i giorni di prognosi per il ragazzo che è stato tuttavia dimesso. Pare che gli animali siano usciti dal recinto a causa di un cancello aperto.