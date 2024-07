Oggi l’ultimo saluto ad Angelo Pio, 25enne cassanese morto in un tragico incidente

CIRO’ MARINA (KR) – Saranno celebrati nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 18, nella chiesa di San Giuseppe di Cirò Marina, la città dove risiedeva da ormai diversi anni ed era conosciuto e ben voluto da tutti, i funerali di Angelo Pio Campolongo , l’appena venticinquenne vittima del tragico incidente stradale occorso sabato 20 luglio, poco dopo la mezzanotte, in via della Libertà, nella stessa Cirò Marina.

Com’è tristemente noto, il giovane, che lavorava in un autolavaggio del posto, stava rincasando in sella alla sua Yamaha Z6 quando un’appena diciottenne, anche lei residente a Cirò Marina, W. M., che era alla guida di una Fiat Panda e che procedeva nella direzione opposta, svoltando a sinistra per immettersi in via Kennedy lo ha travolto. Disarcionato dalla sua motocicletta e rovinato sull’asfalto, per il centauro, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i politraumi riportati.

La Procura di Crotone, per il tramite del Pubblico Ministero dott. Matteo Staccini, ha automaticamente aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale in capo alla giovanissima automobilista e ha disposto l’autopsia sulla salma di Campolongo, conferendo l’apposito incarico nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio al medico legale dott. Massimo Rizzo, che ha poi proceduto con l’esame l’indomani, giovedì 25 luglio. Alle operazioni peritali, che non hanno fatto altro che confermare come il decesso della vittima sia stato dovuto esclusivamente alle terribili conseguenze del sinistro, ha partecipato, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale dott. Raffaele Gangale messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso l’Area manager per la Calabria Giuseppe Cilidonio, si sono affidati, per essere assistiti, fare piena luce sui drammatici fatti e ottenere giustizia, i familiari del giovane.

I quali, una volta ricevuto, ieri pomeriggio, conclusa l’autopsia, il nulla osta alla sepoltura dall’autorità giudiziaria, hanno così potuto subito fissare la data dell’ultimo saluto al loro caro, che sarà partecipatissimo. Angelo Pio Campolongo lascia in un dolore senza fine la moglie coetanea Mikaela Dell’Aquila, il figlioletto Antony che non ha ancora compiuto un anno, i genitori Francesco e Maria e due fratelli.