Operaio 45enne cade dal tetto nel Cosentino: è in gravi condizioni

COSENZA – Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta è successo tra i comuni di Marano Principato e Cerisano nel Cosentino. Un operaio di 45anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa otto metri mentre era sul tetto per l’installazione o la manutenzione di pannelli fotovoltaici. Il fatto è accaduto due giorni fa.

Sul posto è giunta un’ambulanza del servizio 112 ma per gravi ferite è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito d’urgenza il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata. Il 45enne si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Intanto il personale dell’ispettorato del lavoro, ha condotto un sopralluogo durato diverse ore per accertare le cause e le circostanze dell’accaduto.