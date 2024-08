Non ce l’ha fatta il 40enne alla guida della moto dopo l’incidente di stamattina sulla SS106

COSENZA – È spirato all’Annunziata di Cosenza Umberto Graziano, 40enne, imprenditore edile. Questa mattina un grave incidente stradale sulla SS106,all’altezza di Corigliano Rossano, tra la moto del 40enne e una vettura. Umberto è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso al nosocomio brutio, ma senza lieto fine, è morto poco dopo il ricovero.

Per il drammatico sinistro è stata chiusa per alcune ore la strada statale 106 “Jonica”, al km 328,900. Riaperta solo pochi minuti fà. Sul posto sono giunte le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

I messaggi di cordoglio

Non ci sono parole, solo lacrime e dolore” è uno dei primi messaggi che si leggono sui social dai tanti che scrivono in ricordo di Umberto. “Eri una delle persone più buona che io abbia mai conosciuto, marito e padre esemplare, vorrei che questo fosse solo un brutto incubo” e ancora: “sarai sempre nei nostri cuori” “Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro noi., vorrei che questo fosse solo un brutto incubo” e ancora: “sarai sempre nei nostri cuori”