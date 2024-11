Da oggi Corigliano Rossano sempre più ‘città’ con il nuovo Tpl

CORIGLIANO ROSSANO – Da oggi saranno attivate 6 linee, con altre 3 ancora da attivare, 2 stazioni di interscambio e 65 fermate, che copriranno l’intera superficie territoriale di circa 350 km quadrati. Stiamo parlando del nuovo piano del Trasporto Pubblico Locale per Corigliano Rossano. La linea Verde e la Gialla rispettivamente per Rossano e Corigliano, la Rosa per connettere i centri storici, la Blu per avvicinare le grandi aree periferiche attorno a Thurio, la Lilla per creare una connessione all’interno dello scalo di Rossano con le sue periferie e la Rossa che congiungerà velocemente le due aree urbane di Corigliano-Rossano. Il nuovo piano è stato presentato nel corso di una apposita conferenza stampa.

“Un primo passo – lo ha definito il sindaco Flavio Stasi – dell’avvio di un percorso che servirà a far crescere la città di Corigliano Rossano e la consapevolezza dei cittadini stessi che si possono muovere liberamente accedendo questi servizi”. Mentre per la consigliera regionale di Forza Italia, Pasqualina Straface “con l’avvio del nuovo piano del trasporto pubblico, si comincia a parlare di uno strumento di pianificazione che unisce concretamente le due aree urbane di Corigliano e Rossano “.