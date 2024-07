“Da Gershwin a Bacharach”: Piero Delle Monache Trio in concerto a Bisignano

BISIGNANO (CS) – Protagonista domani, martedì 23 luglio alle 21 il Piero Delle Monache Trio composto da Piero Delle Monache al sax tenore, Dino Rubino, al pianoforte e flicorno e Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso. Piero Delle Monache, leader del gruppo suona il sax tenore da quando era un ragazzino e continua a girare il mondo grazie alla musica. In Messico, Giappone, Africa e Turchia i palchi più lontani che ha calcato, ospite di festival, rassegne, teatri, ambasciate. Nel tempo, la musica si è trasformata da passione a professione. Da un punto di vista prettamente artistico, Piero è un musicista che ama ricercare continuamente nuove soluzioni espressive.

In particolare, trova interessante l’uso della tecnologia accostata al sassofono e la possibilità di mescolare generi e linguaggi. Non a caso nel 2020 è uscito il suo primo singolo da cantautore, Il ballo della mascherina, mentre è del 2021 Reggaeton Urbano, entrambi prodotti in collaborazione con Christian Rigano. Nell’estate 2021 ha presentato per la prima volta le sue canzoni dal vivo aprendo i concerti di importanti nomi del pop più fresco come The Kolors e Ariete.

Generalmente molto apprezzato dalla critica italiana e internazionale, Delle Monache ha inciso quattro dischi a proprio nome i quali, in ordine sparso, hanno ricevuto i bollini 4Etoiles dalla rivista francese Jazz Magazine, il Consigliato da Jazzit e Musica Jazz, e Disco della settimana da Fahrenheit (Rai Radio 3). Welcome, Thunupa, Aurum, Road Movie sono i titoli delle sue fatiche discografiche (Parco Della Musica e DaVinci Records). Una ventina in totale gli album ai quali ha preso parte, tra questi il nuovo lavoro con Dino Rubino per Tǔk.

Di particolare interesse il programma “Da Gershwin a Bacharach” dedicato al Great American Songbook, il repertorio dei sempreverdi americani che non smette mai di incantare. Il progetto di Piero Delle Monache – tra i migliori talenti in circolazione, riconosciuto tale da GQMagazine, annoverato tra le eccellenze italiane della nuova generazione di performer jazz e forte anche di apprezzamenti della critica specializzata internazionale come la francese JazzMagazine – si compone di melodie che hanno fatto la Storia, con rivisitazioni contemporanee. In programma alcuni dei più celebri brani di sempre, a firma di mostri sacri come George Gershwin, considerato l’iniziatore della musica statunitense, Burt Bacharach, vincitore di 3 Oscar, 6 Grammy e innumerevoli dischi di platino, e tanti altri… Nel corso del concerto, Piero Delle Monache e il suo trio attraverseranno dunque il ‘900 passeggiando tra New Orleans e Broadway, “tra i giganti del jazz e le star del pop, timidi parolieri e smargiassi produttori di Hollywood” (dal libro “Storie poco standard” di Luca Bragalini).