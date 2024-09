Celico, riapre dopo 31 anni l’Asilo Nido Comunale, Lettieri: ’tra i più grandi della provincia’

CELICO – “Per ricordare l’ultima volta che è stato fruibile al pubblico, bisogna ritornare indietro di ben 31 anni. Oggi finalmente l’Asilo Nido Comunale, lo restituiamo alla comunità dopo un importante lavoro di restyling”. Ha esordito così il sindaco di Celico, Matteo Lettieri, nel corso dell’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia, che oltre ad ospitare i bambini del comune presilano, sarà in grado di accogliere anche quelli dei comuni limitrofi. Un complesso, ristrutturato e pronto per essere riaperto già nel 2014, ma per una serie di pastrocchi burocratici, solo dopo dieci anni grazie all’attuale amministrazione comunale riaprirà, attraverso un affidamento alla cooperativa “I Casali”.

“La novità – spiega il sindaco Lettieri – è che i fondi statali che riceviamo, insieme ai bonus degli asili nido, e al canone dell’affidamento che paga la cooperativa, verranno utilizzati per coprire i costi delle rette dei bambini di Celico e per i bambini dei genitori che lavorano nel nostro Comune. Un servizio con delle ricadute importanti per l’intero territorio, per le giovani mamme e che deve essere interpretato anche come un contrasto allo spopolamento, in termini di servizi. Questo asilo nido – ha proseguito Lettieri – è uno dei più grandi ed accoglienti del comprensorio e di tutta la provincia di Cosenza. L’arredamento e i giochi nella struttura sono tutti Montessori, un metodo che si basa sull’idea che i bambini imparano meglio quando sono liberi di esplorare e manipolare oggetti del mondo reale. Inoltre ci sono degli standard di sicurezza elevati, dal sistema antincendio, ai paracolpi di gomma sui termosifoni”. L’Asilo Nido Comunale è composto da circa 15 stanze, compresi i servizi e il personale che opererà è tutto qualificato, con formazione HCCP , ed è pronto ad ospitare già i primi 20 bambini, sin dal prossimo 16 settembre, giorno della sua apertura ufficiale.