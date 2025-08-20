Provincia

Celico: prende il via questa sera la XV edizione del Festival dell’Effimero

Il festival, è organizzato dal Comune di Celico in collaborazione con l’Associazione Culturale Sila Antica

HomeProvincia
Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: 1 minuti

CELICO (CS) Prende il via questa sera a Celico la quindicesima edizione del Festival dell’Effimero.
Fino al prossimo 24 agosto il comune della Presila cosentina sarà animato da spettacoli e performance di artisti nazionali, pronti a esibirsi davanti a un pubblico che si preannuncia numeroso. Il festival, è organizzato dal Comune di Celico in collaborazione con l’Associazione Culturale Sila Antica

Nato quasi per caso con l’intento di offrire un momento di intrattenimento agli abitanti del paese guidato dal sindaco Matteo Lettieri, il festival è riuscito nel tempo a trasformarsi in un appuntamento di rilievo, capace di richiamare spettatori da tutta Italia affermandosi come evento culturale di riferimento per l’intero territorio.

Il programma

La cerimonia inaugurale è prevista oggi, 20 agosto alle 17.30, con la partecipazione dei Tamburi S. Francesco di Paola. Seguirà, in Villa comunale, l’apertura della mostra “L’Effimero si racconta”. In serata, alle 22.00, spazio alla musica con i Bitchboys, tribute band dei Beach Boys.

Il 21 agosto sarà dedicato all’intrattenimento per grandi e piccoli: nel pomeriggio animazione per bambini con Pascal Slava in Villa, mentre alle 22.00 il Pattinodromo P. Beltrano ospiterà Enrico Nigiotti con il suo Summer Tour 2025, ricco dei suoi brani più amati, da Complici a Nonno Hollywood.

Il 22 agosto si aprirà con il primo incontro-dibattito, “Welfare in circolo: connessioni e innovazioni” (ore 18.00, Villa comunale), con la partecipazione di amministratori, accademici ed esperti del settore. Alle 22.00 il palcoscenico passerà a Uccio De Santis e al suo show Stasera con Uccio, che ha registrato sold out in tutta Italia.

Il 23 agosto alle 18.30 spazio al secondo dibattito: “15 anni di Effimero – Il valore dell’associazionismo tra identità, partecipazione e sviluppo locale a Celico”. In serata, alle 22.00, il Pattinodromo accoglierà il pubblico con il coinvolgente Karaoke indie.

Gran finale il 24 agosto con l’atteso concerto di Francesco Gabbani, che porterà a Celico i brani del suo nuovo album Dalla tua parte, presentato a Sanremo 2025, insieme ai suoi successi più noti come Amen, Occidentali’s Karma e Viceversa.

Tutte le serate si concluderanno con un DJ set live nell’area food.

Celico città celeste

Il Festival dell’Effimero si inserisce nel progetto “Celico città celeste”, che valorizza la storia e il pensiero dell’Abate Gioacchino da Fiore, nato proprio a Celico nel 1130. Il percorso unisce cultura, spiritualità e turismo, conducendo i visitatori dalla Presila fino a San Giovanni in Fiore, cuore dell’eredità gioachimita.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37033Area Urbana22263Archivio Storico News20456Cosenza20427Provincia19760Italia7998In Evidenza7648Magazine3953
  • Ultimi Articoli in ⟶
  • video

Correlati

Carica altri
Dario Rondinella
Altri articoli di Dario Rondinella
Calabria

Elezioni regionali: centrosinistra ad un bivio con Tridico tra tattica e...

COSENZA - Parliamoci chiaro, che della Calabria non sia mai interessato davvero a nessuno lo sapevamo, ma oggi il comportamento del centrosinistra lo dimostra...
Elezioni Regionali
Calabria

Elezioni regionali: il KO del centrosinistra e la corsa (quasi) solitaria...

COSENZA - Dopo le dimissioni anticipate e ratificate, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il 5 e il 6 ottobre prossimi, i calabresi...
Provincia

Si rinnova la collaborazione tra il Parco Sila ed i “Pastori...

CAMIGLIATELLO SILANO - Con l’incontro svoltosi al Centro Visite Cupone, si rinnova il progetto “Il Pastore Custode del Parco Nazionale della Sila”, un'iniziativa che...
Camigliatello impianti di risalita
Provincia

Camigliatello Silano: riaperti gli impianti di risalita “Tasso-Monte Curcio”. In cima...

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Buone notizie per gli amanti della montagna che in questi giorni si stanno riversando a Camigliatello Silano, nota località...
Università

All’UniCal il primo Master in Coordinamento Pedagogico nei servizi educativi per...

RENDE - Importante iniziativa formativa all’Università della Calabria nell’ambito della qualificazione delle competenze professionali per i laureati nei settori delle Scienze dell’Educazione e Scienze...
Provincia

San Giovanni in Fiore: inaugurata la Cittadella dello Sport, per...

SAN GIOVANNI IN FIORE – Alla presenza di associazioni sportive e famiglie, è stata inaugurata a San Giovanni in Fiore la Cittadella dello Sport....

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA