Celico: prende il via questa sera la XV edizione del Festival dell’Effimero

CELICO (CS) – Prende il via questa sera a Celico la quindicesima edizione del Festival dell’Effimero.

Fino al prossimo 24 agosto il comune della Presila cosentina sarà animato da spettacoli e performance di artisti nazionali, pronti a esibirsi davanti a un pubblico che si preannuncia numeroso. Il festival, è organizzato dal Comune di Celico in collaborazione con l’Associazione Culturale Sila Antica

Nato quasi per caso con l’intento di offrire un momento di intrattenimento agli abitanti del paese guidato dal sindaco Matteo Lettieri, il festival è riuscito nel tempo a trasformarsi in un appuntamento di rilievo, capace di richiamare spettatori da tutta Italia affermandosi come evento culturale di riferimento per l’intero territorio.

Il programma

La cerimonia inaugurale è prevista oggi, 20 agosto alle 17.30, con la partecipazione dei Tamburi S. Francesco di Paola. Seguirà, in Villa comunale, l’apertura della mostra “L’Effimero si racconta”. In serata, alle 22.00, spazio alla musica con i Bitchboys, tribute band dei Beach Boys.

Il 21 agosto sarà dedicato all’intrattenimento per grandi e piccoli: nel pomeriggio animazione per bambini con Pascal Slava in Villa, mentre alle 22.00 il Pattinodromo P. Beltrano ospiterà Enrico Nigiotti con il suo Summer Tour 2025, ricco dei suoi brani più amati, da Complici a Nonno Hollywood.

Il 22 agosto si aprirà con il primo incontro-dibattito, “Welfare in circolo: connessioni e innovazioni” (ore 18.00, Villa comunale), con la partecipazione di amministratori, accademici ed esperti del settore. Alle 22.00 il palcoscenico passerà a Uccio De Santis e al suo show Stasera con Uccio, che ha registrato sold out in tutta Italia.

Il 23 agosto alle 18.30 spazio al secondo dibattito: “15 anni di Effimero – Il valore dell’associazionismo tra identità, partecipazione e sviluppo locale a Celico”. In serata, alle 22.00, il Pattinodromo accoglierà il pubblico con il coinvolgente Karaoke indie.

Gran finale il 24 agosto con l’atteso concerto di Francesco Gabbani, che porterà a Celico i brani del suo nuovo album Dalla tua parte, presentato a Sanremo 2025, insieme ai suoi successi più noti come Amen, Occidentali’s Karma e Viceversa.

Tutte le serate si concluderanno con un DJ set live nell’area food.

Celico città celeste

Il Festival dell’Effimero si inserisce nel progetto “Celico città celeste”, che valorizza la storia e il pensiero dell’Abate Gioacchino da Fiore, nato proprio a Celico nel 1130. Il percorso unisce cultura, spiritualità e turismo, conducendo i visitatori dalla Presila fino a San Giovanni in Fiore, cuore dell’eredità gioachimita.