‘Bocchigliero in Lab’, il workshop per rappresentare i propri stati d’animo con la pittura

BOCCHIGLIERO (CS) – Dopo la straordinaria partecipazione al primo appuntamento laboratoriale di cucina tradizionale, l’associazione Pro Loco Bocchigliero ETS promuove – all’interno del progetto “Bocchigliero in Lab” con il contributo della Regione Calabria e il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale – un nuovo workshop artistico interamente dedicato alle raffigurazione delle emozioni.

“Molto spesso, presi dalla nostra quotidianità non ci soffermiamo abbastanza sui sentimenti che proviamo e sempre più spesso questi vengono sottovalutati. L’obiettivo della nostra progettazione è riportare l’emotività al centro del dibattito sociale. Parlare di emozioni non è mai abbastanza, soprattutto oggigiorno che nelle nuove generazioni sono discorsi tabù perché interamente risucchiate dalle vite virtuali, dalle stories e bacheche social in cui mostriamo solo le costruzioni dell’Io immaginario”. Presenta così il progetto laboratoriale la presidente della Pro Loco, Mariarosaria Rizzuti.

L’appuntamento con l’educazione all’emotività e con l’arte come incubatore per eccellenza dei sentimenti umani, è previsto per sabato 28 settembre 2024, quando i volontari dell’associazione guidati da un artista locale, il pittore Claudio Pugliese, si ritroveranno nella suggestiva cornice del centro storico di Bocchigliero per rappresentare i propri stati d’animo.

“È stata una proposta che ho colto subito con grande entusiasmo perché noi artisti siamo un continuo turbinio di emozioni che racchiudiamo nelle nostre opere. Parlare di sentimenti ai giovani non è semplicissimo: sempre più ragazzi chiusi in se stessi, più fragili per via dell’isolamento sociale della scorsa pandemia, sordi ed indifferenti davanti a emozioni che restano inascoltate. Con l’aiuto della pittura, sono convinto che riusciremo a coinvolgere in questo delicato tema i giovani di Bocchigliero”, spiega l’artista Pugliese.

Non resta dunque che armarsi di pennello, una buona dose di creatività e lasciarsi guidare dalle proprie emozioni, in uno dei luoghi culla della Storia della cittadina silana.

La partecipazione è aperta a tutti.