A San Pietro in Guarano torna il suggestivo spettacolo “E Luminere” nel centro storico

SAN PIETRO IN GUARANO (CS) – La tradizione sampietrese dell’Immacolata Concezione è storicamente attestata già dal 1655. La sera del 7 dicembre, davanti ad un grande fuoco al centro della piazza avviene il suggestivo spettacolo delle “Luminere”. Le caratteristiche fiaccole – preparate con legna di pino, Tasso Barbasso e stracci imbevuti di grasso ed olio – sono accese allo scoccare della mezzanotte e vengono portate per le vie del paese intonando un ritornello che dice: “Lumi Luminere, vienitinne ch’è menzannotte, su sonate tri ure de notte, Luminè, Luminè!”.

Quest’anno la festa si svolgerà nel centro storico del paese, partendo da via Margherita fino a piazzetta Elena, proprio nei luoghi da dove è iniziata questa storia, quindi nel vero rispetto della tradizione. L’evento, finanziato dalla Regione Calabria, è stato organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del posto.

La serata avrà inizio alle ore 18:30 con l’accensione del fuoco, e dalle 19:00 prenderà vita con l’apertura degli stand gastronomici dove ci saranno gli immancabili “Cuddrurieddri” e la musica dal vivo che allieterà tutto il centro storico, dagli Zampognari di Morano al gruppo Mbusi&Asciutti passando per la TarantAcri band arrivando al gruppo i Manti Calabresi. Alle 21:00 l’esibizione di danza a cura dell’ASD Sporting Eleven, porterà tutti in un clima magico e incantato. Alle 22:00 il sacro incontra in profano con la Fiaccolata e la benedizione del fuoco, a termine del rito religioso si riprenderà con l’esibizione dei Senza Fine Live Band e la serata continuerà con il dj set di Dj Soma e Checco Turano.

San Pietro in Guarano, dal punto di vista delle tradizioni popolari, si differenzia molto rispetto ai paesi dell’area presilana e silana. Ricordiamo che i fuochi in piazza nei centri presilani sono tutti allestiti da sempre nella notte di Natale, mentre in alcune località grecanine, la cosiddetta “fochera”, ci risulta presente addirittura dal 7 fino al 24 Dicembre. Tradizioni che continuano ad essere mostrate sempre al meglio, e su cui si deve assolutamente puntare per un ritorno alla crescita delle nostre piccole comunità.