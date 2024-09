A San Benedetto in Guarano torna la Festa del Vino tra numerosi vigneti, musica e buon cibo

SAN BENEDETTO IN GUARANO (CS) – Il 6 e 7 settembre a San Benedetto in Guarano, paese della fascia presilana a pochi chilometri da Cosenza, l’Associazione socio culturale “Le idee”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Pro Loco di San Pietro in Guarano, ha organizzato l’XI edizione della Festa del vino. Una tradizione dovuta per i numerosi vigneti che si radicarono con estrema fatica sui terrazzamenti situati attorno ai piccoli borghi come San Pietro e San Benedetto in Guarano.

L’ampio programma prevede per il 6 settembre alle 18:30 l’esibizione dei tamburi battenti per le strade di San Benedetto in Guarano; alle 19:30, nel giardino di “Villa Maria” in Via Santa Croce, si terrà il tradizionale convegno dibattito “Il vino tra attrazione turistica e identità antropologica”, introduce con una breve esposizione storica della Festa del vino Pietro Arnieri, presidente dell’Associazione “Le idee”, con gli interventi di Francesco Acri, sindaco di San Pietro in Guarano, Gianfranco Donadio, antropologo e documentarista dell’Università della Calabria, e il giornalista Romolo Cozza; il convegno si chiuderà con la consegna a Maria Buccieri di una targa di ringraziamento per l’impegno e la generosità, in memoria del suo compianto marito Virgilio Cozza, presidente emerito dell’Associazione socio culturale “Le idee”; dalle 20:30, in Piazza del Redentore “Spezzatinu e cuddrurieddri pe granni e picciriddri” degli stand enogastronomici della “Cantina di Emilio” per lo spezzatino, e dell’Associazione “Creative” per i cuddrurieddri, e “Si te vue rinfriscare a granita nun te fa mancare”; a Largo Santa Croce, per la delizia dei palati, “Sutti i grutti curriti tutti” con le prelibatezze dell’Agriturismo “Cozzo del Cuoco” e “Dolci e frutti pè ve fà a vucca duce a tutti” a cura dei “Sapori della terra” di Maria Concetta Muto con i dolci di Francesco Falbo; in Via Santa Croce, “M peri casali arrustimu a sazizza e ra panzareddra di maiali” a cura dell’Associazione “Le idee”.

Il tutto accompagnato dall’ottimo vino Fiore, magari sorseggiato direttamente dalle cocumedde. Alle 21:00, in Piazza del Redentore si terrà l’esibizione del gruppo di musica popolare “I manti calabresi”; e in Largo Santa Croce music live by “The Brothers of the night” di Salvatore Magnelli. Il 7 settembre, dalle 20:30 apertura degli stand enogastronomici e alle 21:30 in Piazza del Redentore si terrà l’esibizione del gruppo musicale “I freschi di zona” e al Largo Santa Croce i “Suoni agropastorali mbrambatallà” di Vincenzo Ieraci.