Irregolarità in tre comunità e case riposo nel Cosentino

CASALI DEL MANCO (CS) – Con determina dirigenziale del Responsabile del Settore 4, Ing. Ferruccio Celestino, si è provveduto ad effettuare un intervento di manutenzione straordinaria del piano viario e dei relativi sottoservizi di Piazza 1° Maggio con importo dei lavori pari a circa 57 mila euro. La somma necessaria per effettuare l’intervento in questione è frutto in parte di un contributo del Ministero dell’Interno, ed in parte di fondi di bilancio comunale che avevano come destinazione vincolata quella di interventi di messa in sicurezza sulla viabilità.

“Nella fattispecie – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Michele Rizzuti – si tratta di un importante intervento che va nella direzione di messa in sicurezza del nostro territorio comunale, difatti con la professionalità della ditta Veneziano Costruzioni Srl – esecutrice dei lavori – oggi siamo riusciti a mettere in sicurezza e consegnare alla cittadinanza un luogo importante di socialità qual è questa piazza in località Spezzano Piccolo. Come Amministrazione Comunale siamo soddisfatti per aver raggiunto un altro obiettivo che ci eravamo posti. Infatti il nostro intento, da attuare in tempi brevi, era quello di produrre un’azione fisica di consolidamento e messa in sicurezza di Piazza Primo Maggio, con conseguente miglioramento della rete di sottoservizi che interseca sotterraneamente da parte a parte l’intera piazza. D’altronde questa amministrazione comunale si sta contraddistinguendo più e più volte per una costante attenzione verso le tematiche della prevenzione e messa in sicurezza del territorio, così come sulla prevenzione, mitigazione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo”.