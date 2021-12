Analisi di mercato: i vantaggi per il business del monitoraggio dei concorrenti

Esercitando pressione sulla parte che sporge dell’asta, definita appunto “stelo”, la struttura va a premere sul pistone che si trova all’estremità dello stelo stesso e si va a comprimere il gas (si pensi a una siringa). La pressione interna supera quella esterna e la molla a gas si chiude. Eliminando la forza sull’asta, il gas è decompresso, il pistone è rispinto verso l’esterno e la molla si apre.

Applicazioni e tipologie di molle a gas

Le molle a gas sono utilizzate in vari contesti, per esempio sugli sportelli di autoveicoli e su carter di protezione nelle macchine industriali, ma anche su apparecchi in campo medico e per il fitness come sulle antine per i mobili. Altre applicazioni riguardano le finestre per mansarde con apertura a vasistas, tende e coperture motorizzate, come i banchi dei supermercati e delle macellerie. Le molle a gas più grandi vengono impiegate nel settore industriale per la pressione degli strumenti. L’intervallo di forza può arrivare sino a quaranta tonnellate.

Per quanto riguarda le tipologie, i pistoni o molle a gas si trovano sul mercato con arresto in posizione o con pressione variabile, con corpo in acciaio, anche inossidabile. In base all’applicazione, è necessario prendere in considerazione la lunghezza della corsa, la lunghezza estesa, i raccordi terminali e gli intervalli di forza minimi e massimi.

Le molle a gas corsa lunga trovano applicazione nelle catene di montaggio, con i nastri trasportatori e con lo spostamento delle merci. Si rendono necessari in presenza di un meccanismo di sollevamento/abbassamento di una struttura. La distanza che si andrà a coprire dipende dal diametro dell’asta, del tubo, oltre all’intervallo della forza che viene applicata.

I modelli a corsa lunga hanno maggiore distanza tra il punto morto inferiore e il punto morto superiore della camera interna del pistone, differentemente dai modelli a corsa breve. Le molle a gas si classificano solitamente in base alle dimensioni. Tra le più diffuse ci sono quelle con diametro dell’asta di 6 mm e tubo con 15 mm di diametro, intervallo di 50 – 400 N (11-90 lb), e i modelli con diametro dell’asta 14 mm e del tubo 28 mm, con intervallo di 200 – 2500 N (45-562 lb).

Le caratteristiche e i vantaggi delle molle a corsa lunga

La differenza tra corsa lunga e corsa breve sta, dunque, nella distanza tra il punto morto inferiore e il punto morto superiore della camera interna, che nei modelli a corsa lunga è chiaramente maggiore. In pratica, si tratta della distanza massima percorribile da un pistone, ovvero della capacità di sollevare e muovere dei pesi in uno spazio. L’utilizzo di questi strumenti comporta dei vantaggi, abbinano la semplicità della struttura a una grande utilità. Si pensi che sono sempre più diffusi.

Le molle a gas sono reperibili anche online, il che può essere molto pratico, per coloro che trovano particolarmente comodo rivolgersi a un sito di e-commerce, potendo effettuare la ricerca del prodotto e procedere all’acquisto in tranquillità e quando si vuole, senza doversi organizzare in base agli orari di apertura di un negozio fisico. Nella scheda prodotto si possono leggere informazioni dettagliate e specifiche, oltre a consultare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità. Per selezionare la lunghezza corsa desiderata si può inserire il relativo filtro nel catalogo virtuale e, per procedere all’acquisto, basta aggiungere al carrello.