I 6 libri più importanti che ogni giocatore di poker dovrebbe leggere prima di creare un Wazamba login

Anche se la tecnologia moderna ha fatto passi da gigante, la fonte più autorevole resta il libro. Oggi, per chi vuole imparare il poker o acquisire ulteriori conoscenze per giocare d’azzardo su wazamba bet dopo aver creato un Wazamba login, sono disponibili decine di pubblicazioni e ogni anno vengono immessi sul mercato nuovi libri.

La teoria del poker

Molti giocatori di poker considerano questo libro una delle opere più importanti con cui familiarizzare. L’autore tratta quasi tutte le situazioni che possono presentarsi al tavolo da poker. Questo libro è utile per i giocatori di livello intermedio che hanno creato il loro Wazamba login qualche tempo fa, perché i principianti avranno difficoltà a comprendere la terminologia.

Il libro illustra le strategie di poker in modo molto dettagliato. E se le usi nella pratica, puoi vincere con sicurezza.

Super Sistema

Questo è il primo grande libro moderno sul poker. Doyle Brunson dà ottimi consigli ai principianti, ma non dimentica di condividere la sua saggezza e le sue conoscenze con i giocatori di poker di livello intermedio.

A questo libro hanno collaborato molti giocatori professionisti noti e rispettati nella comunità del poker. Alcuni formati di gioco sono cambiati da quando il libro è stato pubblicato. Pertanto, informazioni più aggiornate e adatte ai tempi moderni si trovano nel secondo libro di Brunson, “Super System 2”, pubblicato nel 2005.

Harrington sull’Hold’em in 3 libri

Dan Harrington è uno dei giocatori di poker più famosi al mondo. I tre volumi sul poker sono stati scritti insieme al giocatore professionista di scacchi e backgammon Bill Roberti. I libri combinano un approccio matematico e pratico al gioco del Texas Hold’em da torneo.

Gli autori hanno suddiviso gli elementi importanti del gioco del poker in tre libri. Il primo volume, che include informazioni sulla strategia di gioco nei tornei, è scritto per chi ha appena creato il proprio Wazamba login. Il secondo volume copre le fasi finali del gioco nei tornei, includendo le strategie uniche di Harrington per il bluff, gli stili di gioco conservativi e super-aggressivi, ecc. Inoltre, a differenza di altre edizioni, il libro di Harrington e Roberti tratta anche i giochi satellite, la gestione delle puntate e altri elementi importanti dell’Hold’em. Il terzo volume è pensato per la pratica delle abilità. Include una ripartizione dettagliata delle posizioni degli autori, grazie alla quale il lettore imparerà a pensare come un professionista.

Ottieni un vantaggio nel Texas Hold’em a limite basso

Questo libro è ricco di strategie di poker semplicissime, che possono essere facilmente realizzate ai tavoli di Texas Hold’em a limiti bassi. Il libro contiene molti consigli utili per i giocatori che giocano attraverso il Wazamba login. Non ti permetterà di perdere molti soldi nelle sessioni di gioco nelle fasi iniziali.

La guida illustrata al Texas Hold’em

Si tratta di un’altra edizione sul Texas Hold’em. La differenza principale di questo libro è che contiene 150 situazioni di gioco reali completamente illustrate, per un totale di circa 300 pagine! Ogni schema invita il lettore a prendere la propria decisione in base alle informazioni presentate e, nella pagina successiva, l’autore fornisce una spiegazione della situazione. Questa tecnica ti permette di memorizzare le strategie più velocemente.

La psicologia del poker

L’autore, che è principalmente uno psicologo professionista, sviluppa il tema dell’analisi comportamentale al tavolo da poker ponendo l’accento sulla comprensione della personalità del giocatore. Il libro spiega perché un determinato giocatore ha scelto una certa strategia e come agire in ogni caso per volgere la partita a suo favore. Schoonmaker fa spesso riferimento a opere famose di giocatori professionisti per aiutare il lettore a colmare le lacune nella comprensione del lato strategico del gioco.