Arnoni (Idm) sulle bevande alcoliche: «Occhiuto non dimentichi i distributori automatici»

Distributori automatici aperti h24 senza alcun tipo di controllo sull’età (con tessera sanitaria per esempio) o inibizione nell’erogazione, che forniscono anche alcolici a basso costo ed in vetro

COSENZA – Michele Arnoni, “Italia del Meridione” di Cosenza, sulla ordinanza del Sindaco di Cosenza per prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 e l’abbandono del vetro su suolo pubblico: «Siamo d’accordo, ma attenzione il Sindaco potrebbe rischiare di fare un buco nell’acqua, non tiene conto dei distributori automatici»

«In merito alla recente ordinanza del Sindaco di Cosenza, per prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 e l’abbandono del vetro su suolo pubblico, non possiamo che essere d’accordo ed esprimere apprezzamento. Il dilagante fenomeno del consumo di alcol, nella nostra cittĂ , da parte di giovanissimi è sempre piĂą in costante aumento, e desta preoccupazione per molte famiglie. Ben venga, dunque, l’ordinanza del Sindaco di Cosenza, che potrebbe arginare il fenomeno, e creare un deterrente alla incontrollata vendita di alcolici e super alcolici, specie durante le ore notturne del fine settimana, nei confronti di minori di anni 18.

Così come condividiamo il divieto di vendere bevande in contenitori di vetro a chicchessia, dopo un certo orario, come del resto avviene in tantissime città del mondo, sia per motivi di sicurezza che per motivi di quiete pubblica. Attenzione, però, il Sindaco potrebbe rischiare di fare un enorme buco nell’acqua: nella misura in cui non tiene conto del proliferare, anche nella nostra città , ed in prossimità di locali pubblici e luoghi di aggregazione, di distributori automatici aperti h24 senza alcun tipo di controllo sull’età (con tessera sanitaria per esempio) o inibizione nell’erogazione, che forniscono anche alcolici a basso costo ed in vetro. Il tutto potrebbe vanificare la ratio dell’ordinanza.

Bisognerebbe, pertanto, a nostro avviso, estendere le prescrizioni dell’ordinanza, non soltanto nei confronti dei gestori di esercizi pubblici, bensì anche nei confronti dei titolari di distributori automatici che dovrebbero erogare i prodotti alcolici quantomeno prevedendo l’inserimento di una tessera sanitaria (come avviene per il tabacco, per quanto possa servire ad inibirne la vendita a minori…), ed in ogni caso dovrebbero inibire l’erogazione dei prodotti alcolici, specie se in vetro, dalle ore 21.00, come previsto nell’ordinanza»