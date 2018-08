Eroina da smerciare sulla piazza per un bottino di oltre 8 mila euro, un arresto

La droga è stata rinvenuta in un magazzino del centro storico, avvolta in tre involucri, durante un controllo del territorio, con l’utilizzo dell’unitĂ cinofila

COSENZA – Continua la lotta al contrasto della droga da parte dei Carabinieri nella cittĂ bruzia. I militari dell’Arma della Stazione di Cosenza Principale diretta dal luogotenente Pantano, dipendente dalla Compagnia di Cosenza, al comando del capitano Passaquieti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 35enne cosentino, con precedenti penali, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare i militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio unitamente all’ausilio di unitĂ cinofila, hanno svolto una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione dell’arrestato dove hanno rinvenuto, celati all’interno di un magazzino in uso al 35enne, tre involucri contenenti 20 grammi di eroina l’uno per un totale di 60 grammi, nonchĂ© un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento. il tutto è stato sottoposto a sequestro. Data la qualitĂ dell’eroina, una volta immessa nel mercato al minuto avrebbe potuto fruttare oltre 8.000 euro. Il 35enne, terminate le formalitĂ di rito, è stato trasferito presso il carcere di Cosenza a disposizione della Procura bruzia.