WhatsApp, la nuova truffa del codice a 6 Cifre: ecco come proteggersi

COSENZA – Negli ultimi tempi, si è diffusa una nuova truffa su WhatsApp – la nota piattaforma di messaggistica – che sfrutta il codice di verifica a 6 cifre per prendere il controllo degli account degli utenti. Questo articolo vi fornirà una panoramica su come funziona questa truffa e su come proteggersi per evitare di diventare vittime.

Come funziona la truffa

La truffa inizia con un messaggio che arriva sul vostro telefono da parte di un contatto fidato, il cui account è stato già compromesso dai truffatori. Questo messaggio potrebbe chiedere di aiutarlo a recuperare un codice a 6 cifre che per errore è stato inviato al vostro numero.

Ecco i passaggi tipici della truffa:

1. Richiesta del codice: Ricevete un messaggio da un contatto fidato che vi chiede di aiutarlo a recuperare un codice di verifica a 6 cifre.

2. Ricezione del codice: Nel frattempo, ricevete un SMS da WhatsApp con un codice a 6 cifre. Questo codice è il codice di verifica per accedere al vostro account.

3. Condivisione del codice: Se condividete il codice con il contatto (che in realtà è un truffatore), questi potrà utilizzare il codice per accedere al vostro account WhatsApp.

4. Compromissione dell’account: Una volta che i truffatori hanno accesso al vostro account, possono utilizzarlo per inviare ulteriori messaggi ai vostri contatti, propagando la truffa e potenzialmente chiedendo denaro o altre informazioni sensibili.

Come proteggersi

Per evitare di cadere vittima di questa truffa, ecco alcuni consigli pratici:

1. Non Condividete mai il codice di verifica: WhatsApp invia il codice di verifica solo al numero di telefono associato all’account. Questo codice è strettamente personale e non dovrebbe mai essere condiviso con nessuno, neanche con amici o familiari.

2. Attivate la verifica in due passaggi: Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al vostro account WhatsApp. Ecco come attivarla:

– Aprite WhatsApp e andate nelle Impostazioni.

– Selezionate “Account” e poi “Verifica in due passaggi”.

– Attivate la verifica e impostate un PIN a 6 cifre.

– Inserite un’email di recupero nel caso dimentichiate il PIN.

3. Diffidate da messaggi sospetti: Anche se provengono da contatti fidati, se ricevete richieste insolite, verificate sempre chiamando direttamente la persona. È possibile che il loro account sia stato compromesso.

4. Informate i vostri contatti: Se sospettate di essere stati vittima di questa truffa, informate immediatamente i vostri contatti, in modo che siano allertati e non cadano nella stessa trappola.

5. Segnalate gli account compromessi: Se il vostro account è stato compromesso, contattate immediatamente l’assistenza di WhatsApp per recuperare il controllo del vostro account.