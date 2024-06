Tragico scontro tra moto e minicar guidata da un minorenne: Davide muore a 29 anni

FIRENZA – Tragico incidente mortale questa stanotte in via Campo D’Arrigo, nella zona di Campo di Marte a Firenze. La vittima aveva 29 anni, e si chiamava Davide Sicilia. Il giovane viveva da qualche tempo a Firenze per lavoro. Era originario di Pagliarelle, in provincia di Crotone. A Firenze lavorava in una delle aziende che stanno portando a termine i lavori del passante ad alta velocità.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. I mezzi coinvolti sono una minicar e una moto, che sono stati sequestrati dalla polizia municipale. Secondo le prima informazioni la vittima era sulla moto mentre la minicar era guidata da un minorenne. In queste ore i vigili urbani stanno svolgendo tutti gli accertamenti, anche attraverso le telecamere di sicurezza che si trovano in zona.

Sono parecchi le foto che lo ritraggano col giubbino giallo e la faccia provata dalla fatica, nelle pause dal lavoro, insieme ai colleghi. Su Facebook in tanti lo ricordano con commozione. Soprattutto i colleghi: «Rompevi le scatole sempre ma ti facevi voler bene da tutti, sei stato un collega di lavoro fidatissimo – si legge in uno dei post – Mi ricordo l’ ultima iperbarica insieme urlavamo “va bene lo stesooooo”. Stai attento lassù un abbraccio amico mio».